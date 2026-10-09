Африкански държави искат от Украйна да пусне без нищо техни граждани, воювали за Путин

Африкански държави искат Украйна да признае африканците, воювали на страната на Путинова Русия, за жертви на трафик на хора, а не за военнопленници. Кенийското правителство преговаря за връщането на свои граждани, като министърът на външните работи Мусалия Мудавади заявява, че според въвлечени във войната в Украйна кенийци, служили в руската армия, те са били вербувани измамно, получавайки фалшиви обещания за работа. Зимбабве и Ботсвана се присъединиха към призива. Известно е, че най-малко 213 чужденци са взети от Украйна военнопленници, 37 от които са африканци, според Bloomberg.

Кения в момента преговаря за връщането на петима души, най-младият от които е на 23 години, каза Мудавади, добавяйки, че президентът на африканската страна Уилям Руто вече се е обадил на украинския си колега Володимир Зеленски по въпроса. Министерството на външните работи на Ботсвана вече обяви желанието си да върне едно лице.

Африканските държави заявиха, че някои от техните граждани са били подведени да влязат в Русия и след това принудени да служат в руската армия. Според официални лица на тях са им били обещани цивилни работни места, като шофьори, охранители или готвачи. Мудавади заяви, че Кения иска тези мъже да бъдат признати за "жертви на международен трафик на хора", а не за военнопленници. Той добави, че те "съобщават, че са вербувани с фалшиви обещания за работа". Според него приблизително 84 кенийци са били убити или изчезнали във войната в Украйна, докато други 34 са в Русия, където получават лечение. Общо, каза Мудавади, 62 кенийски граждани, участвали във войната, досега са били репатрирани в родината си.

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В официално изявление правителството на Зимбабве изрази загриженост относно измамните практики за трансгранично набиране на "работна ръка". "За съжаление, някои новобранци са изпратени на активни фронтови линии в приемащите страни без никаква предварителна военна подготовка", се казва в изявлението, без да се споменава кой го е направил - Русия или Украйна.

Шансовете за директно завръщане у дома обаче са малки, тъй като Украйна твърди, че като военнопленници те подлежат на размяна за украинци, държани от Русия.

Украйна твърди, че Русия е вербувала над 28 000 чуждестранни граждани от 135 държави, за да се бият във войната. На фронта от тях са убити над 5000 от тях. Русия никога не е признавала публично това и официалната ѝ позиция е, че разполага с достатъчно човешки ресурси за войната.

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