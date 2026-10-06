Сблъсъци в Африка: ЕС се притесни от евентуална война между Етиопия и Еритрея

Европейският съюз се притесни от евентуална война между Етиопия и Еритрея. Притеснението си изрази върховният представител по външната политика на ЕС Кая Калас, цитирана от Франс прес. "Тази ситуация рискува да предизвика по-широк регионален конфликт с тежки последствия за мира и стабилността в целия Африкански рог", посочи в изявление тя. Още: Нова война? Судан обвинява Етиопия в атаки с дронове (СНИМКА)

Какво се случва в двете държави?

"ЕС призовава за незабавна деескалация на всички фронтове и настоява заинтересованите страни да се въздържат от всякакви действия или изказвания, които биха могли да засилят напрежението", каза Калас.

"Външните участници трябва да се въздържат от всякаква намеса, да използват влиянието си, за да предотвратят по-нататъшната ескалация на конфликта, и да насърчават политически решения и дипломатическия път“, заяви още тя.

След месеци на напрежение в края на миналия месец в северната част на Етиопия отново избухнаха сражения между федералната армия и силите на Народния фронт за освобождение на Тигре (НФОТ), който де факто управляваше този щат и оспорваше федералната власт.

Сблъсъците се развиха на фона на изключително напрежение със съседна Еритрея, която Адис Абеба обвинява, че подкрепя НФОТ, отбелязва АФП.

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