"Да ме убият ли чака България?": Нападнаха македонски българин на сватбата на дъщеря му и пред внучето му

В неделя, 9 август 2026 г., българинът Бекир Кадриески е бил нападнат от група мъже в кафене в село Вевчани - определян като център и гнездо на Християн Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ и където през 2021 г. беше запалено българското знаме. Случаят се разиграва на сватбата на дъщеря му и пред очите на 2-годишното му внуче, разказа пред Actualno.com потърпевшият Кадриески, който е и председател на българското сдружение „Шемето“. Нападението било непровокирано от негова страна и станало в местно кафене, където Бекир Кадриески влязъл, за да изчака семейството и да си направи сватбени снимки в района.

Това не е първият случай срещу Кадриески в югозападната ни съседка. Той беше пребит от непознат в град Струга и през юни 2023 г., като днес Кадриески споделя пред медията ни, че никой от нападателите тогава не е осъден. ОЩЕ: Пребиха съпредседател на сдружение на българите в РСМ с думите "мръсен българин" (СНИМКА)

Разказ за новото нападение от първо лице

Кадриески, поздравил всички в кафето, но група мъже го посрещнали с неприлични обиди за това, че е българин.

Действията на групата обаче не се изчерпала само с обиди, мъжете станали по-агресивни, счупили бутилки от бира. Усещайки какво става - Кадриески веднага се обадил в полицията, а след час дошъл един полицай, който започнал да събира информация за провокацията. След като разбрал какво става, той започнал да привиква мъжете един по един за разпит, а през това време един от групата заобградил Бекир Кадриески и започнал да му търсят сметка защо е повикал полиция.

"Да видим от това кафене дали ще излезеш жив. Ще видиш какво ще ти се случи", казал му мъжът. ОЩЕ: Запалиха българското знаме на карнавал в Северна Македония (СНИМКИ)

През това време се появил синът му с двегодишното му внуче се приближили към кафенето и питали какво става, но Бекир Кадриески ги отпратил да стоят надалече. Детето се разплакало, намесили се и странични хора да не правят глупости, заради малкото дете, но един от нападателите започнал да души Бекир Кадриески.

"Даде ми Господ голяма сила, че като ме хвана за врата, го ударих и падна на земята. После дойдоха всичките да ме нападнат", каза Бекир Кадриески.

Започнал бой, като нападателите били въоръжени със счупени бутилки от бира. Намесил се полицаят, но не успял да ги овладее, даже и той пострадал по време на побоя.

"Това беше опит за убийство", разказва Кадриески, който се разминал без сериозни последствия - пострадало коляното и ръката му.

След случилото се, Бекир Кадриески не се страхува за себе си: "Каквото и да се случи, нека се случи с мен, не искам да се случи с моите деца", добавя той.

Разочарование и липса на вяра

Кадриески разказа пред медията ни, че е загубил вяра в българските политици и е разочарован, но не и от българския народ.

Макар и генералният консул на България в Битоля да е отишъл да го види в болницата, където Кадриески бил за преглед след случая - македонският българин се оплаква, че посланикът в Скопие не му се обадил.

"Днес никой нищо не пита, вече се забрави всичко. Сега ще чакаме други нападения", коментира Бекир Кадриески. Той е на мнение, че такива случаи ще се повтарят, защото в Северна Македония законите не функционират.

"100 години не са направили нищо за нас, още 100 години няма нищо да направят. Само ще кажат две-три думи пред медиите, ще кажат, че ще пратят протестна нота на Македония и какво ще се случи? По-зле. Как сега моите деца ще ходят на училище?", попита още Кадриески и продължава: "Да ме убият ли чака българската държава, а после да дойдат на погребение и това е".

Той категорично е за по-крути мерки от страна на България спрямо Северна Македония. ОЩЕ: Пребиха съпредседател на сдружение на българите в РСМ с думите "мръсен българин" (СНИМКА)

Реакции по случая

Междувременно Сдружението за култура, образование и традиции „Балкански мост“ от Битоля на Люпчо Яневски призова компетентните институции да разследват сигналите за нападението над Бекир Кадриески, предаде Трибуна.мк.

Освен това фондация "Македония" на Виктор Стоянов също осъди случая. ОЩЕ: Задържаха нападателя на пребития в Северна Македония българин Бекир Кадриески