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Инспекторите по строителството в София вече с боди камери

11 август 2026, 11:40 часа 613 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Инспекторите по строителството в София вече с боди камери

Всички екипи на Столичния инспекторат, които контролират строителните обекти в София, ще носят боди камери. Това съобщи кметът Васил Терзиев в профила си във Facebook. "Всяка проверка вече ще бъде документирана. По-малко място за спорове. Повече прозрачност. И защита както за гражданите, така и за инспекторите, които всеки ден са на терен", обясни той.

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По думите му строителството е един от източниците на финни прахови частици в града. "Кал по улиците, непочистени гуми на камиони, разпилени материали, прах от строителни площадки – това не са дреболии. Това е замърсяване и към него трябва да има сериозен контрол", обясни градоначалникът. Той добавя, че през последните две години и половина са засилили контрола, а само от началото на 2026 г. екипите са извършили близо 4000 проверки и са съставили над 1200 акта за нарушения.

"Но повече проверки не са достатъчни. Контролът трябва да е и по-умен. Затова въведохме единен стандарт, базиран на оценка на риска. Вместо само да чакаме сигнал, насочваме инспекторите там, където вероятността от замърсяване е най-висока. А с боди камерите вече ще имаме и пълна проследимост как е извършена всяка проверка", аргументира се Терзиев.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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