Една забравена война навлезе в нов етап: сигнали за етнически убийства и пълна разруха (ВИДЕО)

Началникът на суданската армия Абдел Фатах ал-Бурхан обяви изтеглянето на войниците си от последната им крепост в региона Дарфур (Западен Судан) на фона на сигнали от ООН за "зверства", извършени от паравоенната група, която в момента контролира град Ел-Фашер. От 2023 г. насам в Судан се води кървава гражданска война между паравоенната структура Сили за бързо реагиране (RSF) и правителствените войски. Сега армията на страната вече е аут от ключовия Ел-Фашер, а RSF обявиха контрол над града след 18-месечна обсада.

Хаос в Ел-Фашер: убийства, арести и атаки срещу болници

Съобщението на Абдел Фатах ал-Бурхан дойде късно в понеделник - ден след като паравоенните Сили за бързо реагиране (RSF) превзеха контрола над основната суданска военна база там и обявиха победа.

Оттеглянето на армията от Ел-Фашер оставя повече от четвърт милион души – половината от които деца – под контрола на RSF. Хуманитарни организации съобщиха за хаотични сцени в града, включително убийства, арести и нападения над болници.

В изявлението си Ал-Бурхан каза, че войниците му са решили да се оттеглят напълно от града с надеждата да спасят цивилното население от по-нататъшно насилие. Армията се е оттеглила поради „системното унищожаване и системното убиване на цивилни“ от RSF, каза той, добавяйки, че се надява гражданите и останалата част от града да бъдат пощадени от унищожение.

Снимка: Getty Images

"Решени сме да отмъстим за това, което се случи с нашия народ в Ел-Фашер", каза той. "Ние, като судански народ, ще потърсим отговорност от тези престъпници".

Идва ли ново разделение на Судан?

Падането на Ел-Фашер в ръцете на RSF може да предвещава ново разделение на Судан, което би дошло повече от десетилетие след създаването на Южен Судан.

Последната война започна през април 2023 г., когато напрежението между военните и RSF прерасна в сражения в столицата Хартум. Последвалият конфликт отне живота на десетки хиляди хора и доведе до разселването на повече от 12 милиона души.

🇸🇩 The Sudanese army on Monday withdrew from El-Fasher, its last stronghold in the Darfur region as the city was seized by the Rapid Support Forces (RSF) paramilitary group following an 18-month siege that left citizens on the brink of famine. pic.twitter.com/6MuuLwlu5G — FRANCE 24 English (@France24_en) October 28, 2025

ООН заговори за етнически убийства

Кадри, публикувани в социалните мрежи от неделя, показват бойци на RSF, които празнуват в и около бившата военна база в Ел-Фашер. Други кадри показват бойци на RSF, които стрелят и бият хора, докато те се опитват да избягат. Мнозина са били задържани.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутереш заяви в понеделник, че събитията представляват „ужасно ескалиране на конфликта“ и че „нивото на страдание, на което сме свидетели в Судан, е непоносимо“.

Службата на ООН за правата на човека обяви, че бойци от RSF са извършили жестокости в Ел-Фашер, включително „безсъдебни екзекуции“ на цивилни, опитващи се да избягат от атаките им, „с признаци за етнически мотиви за убийствата“.

Фолкер Тюрк - върховният комисар на ООН по правата на човека - заяви, че „рискът от по-нататъшни мащабни, етнически мотивирани нарушения и жестокости в Ел-Фашер нараства с всеки изминал ден“.

Паравоенните рушат здравната инфраструктура, задържат журналисти и преследват цивилни

Мрежата Sudan Doctor Network - медицинска група, която следи войната, описа атаката на RSF срещу Ел-Фашер като „отвратително клане“ и заяви, че десетки хора са били убити. Бойците на паравоенната групировка са опустошили части от Ел-Фашер, разграбили са болници и други медицински съоръжения и са „унищожили останалата част от жизненоважната инфраструктура за поддържане на живота и здравеопазването“, се казва в изявление на мрежата.

Съюзът на лекарите в Судан заяви, че RSF са превърнали Ел-Фашер в „брутално поле на смърт“. Това е „варварска политика, целяща да тероризира и унищожи цивилни граждани“, казва групата и призовава международната общност да класифицира RSF като терористична организация.

Снимка: Getty Images

Мрежата за правата на човека в Дарфур заяви, че RSF е задържала повече от 1000 цивилни. Това, според нея, е „систематично преследване на цивилни, произволни задържания и потенциални действия, които се равняват на военни престъпления“.

Сред задържаните е и местен журналист, един от малкото останали в града, твърди Съюзът на суданските журналисти. Групата предупреди за потенциални „масови нарушения“ в Ел-Фашер, подобни на случилото се в друг град в региона Дарфур - Генина - през 2023 г., когато бойци от паравоенната милиция убиха стотици хора.

Матилде Ву - активист за Судан в Норвежкия съвет за бежанците - заяви пред Al Jazeera, че информацията, идваща от Ел-Фашер, е оскъдна и че цивилните в района са в сериозна опасност. "През последните 24 часа се опитваме да се свържем с нашите партньори в Ел-Фашер, но без успех. Затова в момента е много трудно да разберем колко сериозна е ситуацията... но получаваме все повече съобщения за масови зверства, екзекуции, отвличания и непоносими страдания", каза тя и допълни, че "в момента никой не е в безопасност в Ел-Фашер".

Предполагаеми военни престъпления

Преди атаката в неделя в Ел-Фашер са били блокирани 260 000 цивилни, половината от които деца, според данните на Детската агенция на ООН. Международната организация за миграция на ООН съобщи, че към понеделник над 26 000 души са напуснали домовете си и са се оттеглили в селските райони и в препълнения близък град Тавила.

RSF са предизвикали бунтове и другаде - в град Бара в централния регион Кордофан през уикенда, като са убили най-малко 47 души, включително 9 жени, съобщи Суданската мрежа на лекарите.

Паравоенната групировка произлиза от прословутата милиция, свързана с правителството, известна като "Джанджауид", която е малтретирала суданското население по време на конфликта в Дарфур през първото десетилетие на този век.

Последната война е отнела живота на повече от 40 000 души и е предизвикала най-тежката хуманитарна криза в света. Част от страната, включително района на Ел-Фашер, е потънала в глад, предава Al Jazeera. Според BBC жертвите са над 150 000 хиляди, а 14 милиона души са напуснали домовете си.

Според ООН и правозащитни организации конфликтът е белязан от груби жестокости, включително убийства и изнасилвания на етническа основа. Международният наказателен съд заяви, че разследва предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството.

RSF отричат да са убивали цивилни граждани. Сега те контролират и петте столици на региона Дарфур - Ел-Фашер (Северен Дарфур), Няла (Южен Дарфур), Залингеи (Централен Дарфур), Ед Даин (Източен Дарфур) и Генина (Западен Дарфур), консолидирайки своята паралелна администрация в Няла.

