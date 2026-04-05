Прогноза: Кога светът ще остане без шоколад?

05 април 2026, 10:03 часа 1092 прочитания 0 коментара
Експерти от Green Economy Coalition предупреждават, че съвсем скоро може да останем без любимото ни лакомство -  шоколадът. Анализаторите прогнозират, че сладкото утешение може да изчезне до 2050 г. Причината за намаленото производство на шоколад е глобалното изменение на климата, което се отразява негативно на ключовите региони за производство на какао – Западна Африка и Латинска Америка. 

Проблемите

Гана и Кот д`Ивоар дават 70% от продукцията, но покачващите се температури, нарушените модели на валежите, продължителните суши, пожарите и болести по растенията ще доведат до загуба на повече от половината земя, подходяща за отглеждане на какао в този регион. В Колумбия очакваните загуби се оценяват на приблизително 20%. Според неутешителните прогнози половината от земите, подходящи за отглеждане на какао, може да станат неизползваеми до 2050 г.

Представители на шоколадовата индустрия посочват, че приблизително 91% от какаото, внесено във Великобритания, идва от уязвими от климатична гледна точка страни.  Цените на суровините вече са се увеличили с 400%.

Шанс

В същото време експертите смятат, че кризата може да бъде смекчена чрез въвеждането на съвременни селскостопански технологии. 

Евгения Чаушева Отговорен редактор
Производство Глобално затопляне какао шоколад климатични промени
