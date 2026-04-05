Прогноза: Кога светът ще остане без шоколад?

Експерти от Green Economy Coalition предупреждават, че съвсем скоро може да останем без любимото ни лакомство - шоколадът. Анализаторите прогнозират, че сладкото утешение може да изчезне до 2050 г. Причината за намаленото производство на шоколад е глобалното изменение на климата, което се отразява негативно на ключовите региони за производство на какао – Западна Африка и Латинска Америка.

Проблемите

Гана и Кот д`Ивоар дават 70% от продукцията, но покачващите се температури, нарушените модели на валежите, продължителните суши, пожарите и болести по растенията ще доведат до загуба на повече от половината земя, подходяща за отглеждане на какао в този регион. В Колумбия очакваните загуби се оценяват на приблизително 20%. Според неутешителните прогнози половината от земите, подходящи за отглеждане на какао, може да станат неизползваеми до 2050 г.

😱 The world could run out of chocolate by 2050



The main reason is climate change: in Ghana and Côte d’Ivoire, which produce up to 70% of the world’s cocoa, temperatures are rising and rainfall is declining.



Scientists estimate that up to half of suitable land could become… pic.twitter.com/dBdO96jF12 — NEXTA (@nexta_tv) April 5, 2026

Представители на шоколадовата индустрия посочват, че приблизително 91% от какаото, внесено във Великобритания, идва от уязвими от климатична гледна точка страни. Цените на суровините вече са се увеличили с 400%.

Шанс

В същото време експертите смятат, че кризата може да бъде смекчена чрез въвеждането на съвременни селскостопански технологии.

