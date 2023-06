Разтреляха известен наркобос на оживена търговска зона в Сидни

48-годишният мъж е нападнат на паркинг в 08.30 ч. местно време във вторник и е загинал на място. „Стрелбата носи белезите на организирано престъпно убийство. Третира се като такава“, каза детектив Дани Дохърти. Той добави, че мъжът е имал връзки с една от най-големите незаконни мотоциклетни банди в страната.

В Австралия членовете на мотоциклетни банди са известни като "bikies".

Мъжът не е идентифициран от властите, но австралийските медии съобщиха, че жертвата е осъденият наркобос Ален Морадиан - фигура в незаконната търговия с кокаин. ОЩЕ: 10 души загинаха при автобусна катастрофа в Австралия

Местната полиция и детективи от отдел "Убийства" разследват случая.Създадени са три местопрестъпления, а за стрелбата са свързани два автомобила, сред които и Порше.

"Major player" in Australia's organised crime network shot in busy shopping area, say police https://t.co/dwcppnNdro