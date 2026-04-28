Русия се похвали, че е спряла бунт в Африка, но наемниците ѝ се оказаха обградени

Русия заяви, че е важно бързо да се възстановят мирът и стабилността в Мали. Нейните сили помагат на военното правителство в западноафриканската страна в борбата срещу бунтовниците, които през уикенда предприеха поредица от атаки в близост до столицата Бамако и в цялата страна. Руските държавни медии съобщиха, че руският Африкански корпус – паравоенна сила, наследила бившата наемническа група „Вагнер“, – е помогнал за предотвратяването на преврат и е попречил на бунтовниците да завземат ключови обекти.

„Смятаме, че е важно страната да се върне към мирна и стабилна ситуация възможно най-скоро“, заяви пред репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Руските държавни медии съобщиха обаче по-рано във вторник, че Африканският корпус е понесъл неуточнени загуби, след като е изтеглил силите си от град Кидал на фона на ожесточени сражения там през уикенда. "В съответствие със съвместно решение на малийското ръководство, подразделенията на Африканския корпус, разположени и воюващи в Кидал, са се изтеглили от града заедно с личния състав на малийската армия", обявиха самите наемници в Telegram преди това.

На въпрос дали Кремъл разполага с информация за президента на Мали Асими Гоита, който е в неизвестност и за когото няма новини от събота сутринта, Песков отговори: „Трябва да търсите такава информация в самата Мали, а не в Кремъл".

Филиалът на "Ал Кайда" в Западна Африка – JNIM – и туарегските бунтовнически групи поеха отговорност за нападенията през уикенда, при които беше убит министърът на отбраната на страната, преминал военно обучение в Русия.

Какво всъщност се случва с руските наемници?

Въпреки официалните съобщения за предотвратен преврат с помощта на Москва ситуацията изглежда по малко по-различен начин, ако е вярно това, което пишат руските военни блогъри. А те казват, че руските наемници са обградени, след като се оттеглиха от град Кидал.

Там се намира руската база, но бунтовниците са превзели контролен пункт за дронове Bayraktar TB2 - турско производство, които Мали беше закупила по времето на предишното прозападно правителство.

Естонският военен блогър WarTranslated публикува в X чат, който според него показва истинската картина на събитията.

According to monitoring channels, Russian mercenaries have been surrounded after retreating from the city of Kidal in Mali. In Kidal, where the Russian base was located, rebels captured a control station for Bayraktar TB2 drones, which Mali had purchased under the previous… pic.twitter.com/GS6G6IelRw — WarTranslated (@wartranslated) April 28, 2026

„Нещата се успокоиха, укрепихме се. Чакаме нападението... Не разчитаме на помощ, ако трябва да съм честен. Половината от Федералната служба за сигурност (ФСБ) са на ръба... по новините се говорят пълни глупости. Отстояваме позициите си, никой няма да се предаде“, гласи едно от съобщенията на предполагаем наемник, сражаващ се край Кидал.

„Почти сме обкръжени“, допълва след това той и казва, че групата е от около 150 души.

