Силно земетресение в Афганистан, има загинали (ВИДЕО)

01 септември 2025, 06:09 часа 453 прочитания 0 коментара
Девет души са загинали при земетресение с магнитуд 6,0 по скалата на Рихтер в Афганистан, съобщава Sky News. 25 други са били ранени в провинция Нангархар, според Аджмал Дарваиш, говорител на регионалния здравен отдел. Земетресението е ударило източната част на страната близо до границата с Пакистан в 23:47 ч. местно време в неделя, съобщи Германският изследователски център за геонауки (GFZ).

Впоследствие BBC съобщи за поне 20 загинали. Ранените са над 100. Земетресението е било сравнително плитко, на дълбочина от 8 км. Моделиране от американския геологичен институт прогнозира, че жертвите могат да достигнат стотици.

Правителството на талибаните призова за помощ в отдалечените планински райони, които остават откъснати заради свлачища предизвикани от труса.

Други земетресения в Афганистан

Епицентърът на земетресението е бил близо до Джалалабад, провинция Нангархар, на дълбочина 14 км. Около 20 минути по-късно в същата провинция е имало второ земетресение с магнитуд 4,5 и дълбочина 10 км.

Земетресение с магнитуд 6,3 и силни вторични трусове удариха Афганистан на 7 октомври 2023 г.  Талибанското правителство на страната заяви, че са загинали най-малко 4000 души, но Организацията на обединените нации заяви, че броят на жертвите е около 1500.

