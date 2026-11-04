По-стара от египетските пирамиди: Откриха останки от човекоподобна маймуна на 18 милиона години (ВИДЕО)

В Египет са открити вкаменелости от примат, живял преди около 18 милиона години. Откритието предполага, че Северна Африка може да е изиграла много по-важна роля, отколкото се смяташе досега, в еволюцията на човекоподобните маймуни, от които произхожда и човекът, съобщи британският вестник “Индипендънт“, цитиран от БГНЕС. Учени от Центъра за палеонтология на гръбначните животни (MUVP) към египетския университет “Мансура“ обявиха, че новооткритият вид, наречен Masripithecus moghraensis, е живял преди приблизително 17-18 милиона години, през ранния миоцен. Вкаменелостите са намерени в палеонтологичното находище Уади Могра в Египет и представляват първото убедително доказателство за съществуването на човекоподобни маймуни в Северна Африка през този период. Още: Откритие на 18 млн. години може да пренапише историята на приматите

Открити са части от челюсти

При разкопките са открити единствено части от челюсти, но те разкриват необичайна комбинация от анатомични особености, включително изключително голям кучешки зъб и кътници със заоблени дъвкателни повърхности и характерна текстура. Именно тези белези са позволили на учените да разграничат новия вид от други примати, живели през същата епоха. “Изследването тълкува анатомията на дъвкателния апарат като доказателство за разнообразен хранителен режим, основан предимно на плодове, но позволяващ при необходимост да се консумират и по-твърди храни, като ядки и семена“, заяви Шорук Ал-Ашкар, един от авторите на проучването. Ал-Ашкар отбеляза, че тази способност за приспособяване към различни източници на храна вероятно е помогнала на Masripithecus moghraensis да се развива успешно в период, когато климатичните промени са довели до по-отчетливи сезонни различия в Северна Африка и на Арабския полуостров. Още: Находка в България: Откриха фосил на древна маймуна, която е могла да ходи на два крака

Първо доказателство, че примати са живели там през миоцена

Досега се смяташе, че ранните човекоподобни маймуни и техните близки родственици са обитавали предимно по-южните части на Африка. Макар в Северна Африка да са откривани останки от древни примати, датиращи от ранния миоцен, досега липсваха убедителни доказателства за присъствието на човекоподобни маймуни в региона през същия период. Новото откритие поставя под въпрос дългогодишното предположение, че еволюционните корени на всички съвременни човекоподобни маймуни се намират в Източна Африка или съседните ѝ райони. Находката подкрепя хипотезата, че Северна Африка и Близкият изток може да са били регионът, в който е живял общият прародител на съвременните човекоподобни маймуни, включително човека. Още: Учени разшифроваха генома на 27 вида примати