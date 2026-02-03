Убиха сина на Муамар Кадафи - Сейф ал Ислам

Синът на покойния либийски лидер Муамар Кадафи, Сейф ал Ислам, е бил убит, съобщиха източници, близки до семейството, неговият адвокат Хал ед ел Зайди и либийски медии. Подробности около обстоятелствата около смъртта му не бяха ясни веднага, предаде Ройтерс.

Кой е Сейф ал Ислам?

Сейф ал Ислам е добре познат в северноафриканската страна, особено заради ролята си във формирането на политиката преди 2011 г. През 2015 г. либийски съд осъди задочно Сейф ал Ислам на смъртна присъда за потушаване на мирните протести по време на революцията в страната през 2011 г., която сложи край на управлението на баща му.

Още: Син на Кадафи се готви да участва в изборите за президент в Либия

Той бе обвинен от Международния наказателен съд за предполагаеми престъпления срещу човечеството, дело, което адвокатите му не успяха да отхвърлят.

Още: От Либия отричат, че са освободили Сейф ал Ислам

През 2021 г. Сейф ал Ислам се регистрира като кандидат за президент за декемврийските избори, които в крайна сметка се провалиха на фона на политическа безизходица.

Още: Помилваха Сейф ал Ислам