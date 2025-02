В Средиземно море: Американски самолетоносач се сблъска с търговски бълкер

Самолетоносачът на ВМС на САЩ USS HARRY S TRUMAN CVN75 се сблъска с търговски бълкер Besiktas-M в източното Средиземно море близо до Порт Саид, Египет, съобщи ВМС на САЩ. Според пресслужбата на Шести флот на ВМС на САЩ няма съобщения за жертви, предаде NEXTA. Още: След заплахите на Иран: САЩ изпратиха самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" и изтребители F-35C и F/A-18 в Близкия изток (ВИДЕО)

⚡️ JUST IN: U.S Navy Aircraft Carrier USS HARRY S TRUMAN CVN75 collides with merchant bulker Besiktas-M in the eastern Mediterranean Sea near Port Said, Egypt, US Navy said.



There are no reports of casualties, the press service of the US Navy's Sixth Fleet reported. pic.twitter.com/USUGH9Y57d