Под предлог наркотрафик: САЩ мислят да свалят Мадуро с военна сила

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп много сериозно се цели в свалянето от власт на венецуелския диктатор Никола Мадуро – човекът, който успешно наследи Уго Чавес и похватите му начело на латиноамериканската страна. Като юридическо оправдание, съветници на Тръмп сочат обвинение в съд в Манхатън, според което Мадуро десетилетия наред осъществява наркотрафик на американска територия и е глава на международен наркокартел (Cartel de los Soles), пише The New York Times. Вестникът публикува вече няколко материала по темата с бъдещето на Мадуро.

Именно това обвинение многократно е цитирано и продължава да се цитира от държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който определя Мадуро за беглец от американското правосъдие, а присъдата по повдигнатите обвинения за венецуелския лидер може да е от 20 години до доживотен затвор. Така Съединените щати отхвърлят дипломатическия имунитет на Мадуро – те не го признават и за законно избран президент на Венецуела. Припомняме, че и България призна опонента му Хуан Гуайдо за легитимен държавен глава на Венецуела – Още: България призна Хуан Гуайдо за временен президент на Венецуела

Парадоксът е, че в САЩ идва далеч повече кокаин от други държави – 1400 метрични тона през 2018 година от Гватемала например, докато във Венецуела производството на кокаин е много по-малко.

Военна операция

Именно начело с Рубио, съветници на Тръмп му предлагат дори военен вариант за сваляне на Мадуро. Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф, както и съветникът по вътрешна политика на Тръмп Стивън Милър подкрепят този вариант. Във водите до Венецуела вече има около 6500 американски войници и според The New York Times вече се работи по планове за американски операции на суверенната територия на Венецуела срещу наркотрафиканти. Крайната цел с оглед обвинението още от 2020 година срещу Мадуро в САЩ за наркотрафик изглежда е свалянето му. През юли Тръмп подписа секретна заповед за борба с наркокартелите, а после имаше американски операции срещу цивилни плавателни съдове по крайбрежието на Венецуела. Не е случайно, че Мадуро обяви извънредно положение и приведе въоръжените сили в пълна бойна готовност поради "нарастващите военни заплахи от САЩ" - Още: Тръмп: Ударихме още един кораб на наркотрафиканти край Венецуела (ВИДЕО)

Поне двама от лидерите на опозицията във Венецуела са говорили с администрацията на Тръмп как да действат, ако американците свалят Мадуро от власт.

