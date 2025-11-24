На Путин не му пука: Мирният план бе подхвърлен на некомпетентния Уиткоф само с една цел

Няколко дни вече тече разгорещена дискусия за плана от 28 точки, предложен от екипа на американския президент Доналд Тръмп за мира в Украйна. Препирни, спорове, претегляне на "за" и "против". А никой не се замисля за основния въпрос тук - а иска ли изобщо руският диктатор Путин този план, възнамерява ли въобще да се съгласи на някакви мирни условия?

Точно този момент липсва в целия дебат. А липсва, защото отговорът е очевиден, пише Виталий Портников, публицист, колумнист в Радио "Свобода" и редовен сътрудник на украински издания по политически теми, в профила си във Фейсбук. Путин не се интересува от тези преговори. Или се интересува само дотолкова доколкото да може да си осигури избягване на нови американски санкции, отбелязва той.

Пратеникът на Кремъл Кирил Дмитриев подхвърли на Стив Уиткоф един глупав проект с надеждата да предотврати нови санкции срещу руския петрол. И некомпетентният екип на Тръмп пък занесе този план на бюрото на американския президент, за да задоволи суетата му и вярата му, че войната може бързо да приключи и той може да спечели Нобелова награда. Това е всичко.

Защото, ако Путин бе наистина заинтересован от прекратяване на войната, той щеше да се съгласи на прекратяване на огъня и след това да проведе мирни преговори, добавя още Портников. Отказът на Путин да приеме прекратяване на огъня е ясен индикатор, че никакви мирни преговори няма да доведат до резултати. Защото Русия реално няма интерес от тях, посочва журналистът.

Впрочем на неговото мнение е и ISW (американският Институт за изучаване на войната), който също посочва, че Москва продължава систематично да отхвърля всички мирни предложения, включително този план от 28 точки, тъй като той не отговаря на истинските цели на Русия - унищожаване на украинската държавност и отслабване на НАТО.

Руски официални лица, депутати от Държавната дума и пропагандатори единодушно критикуват плана на САЩ, отбелязва ISW, като всички те твърдят, че ако той бъде приет, "заплахата за Русия" щяла да остане.

Въпреки че планът е нереален, това не прави ситуацията за Зеленски по-малко сложна

В отделна публикация във Фейсбук Виталий Портников отбелязва и, че независимо от това, че руснаците са подхвърлили плана без въобще да имат намерение да работят по него, тва не прави ситуацията за президента Володимир Зеленски по-малко тежка.

"Важно е украинският президент да не се съгласява с американските - и по-скоро руски - условия, които поставят под въпрос украинския суверенитет и не изключват напълно повторението на агресията. И едновременно с това да не спори с президента на САЩ, за да не получи отказ от предоставяне на разузнавателна информация."

