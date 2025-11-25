На всеки 10 минути една жена бива убита от близък мъж

Днес, по повод Международният ден за борба срещу насилието над жени, ООН публикува данни, според които най-малко 50 000 жени и момичета са били убити от свои роднини през 2024 г.

Ужасяващата математика на насилието сочи, че на всеки 10 минути една жена умира.

В своя позиция международната организация критикува липсата на "истински напредък“ в борбата срещу убийствата над жени, предава Proto Thema. Докладът е изготвен от службите на ООН за жените и Службата на ООН за контрол над наркотиците и превенция на престъпността.

60% от убийствата - от член на семейството

83 000 жени и момичета са станали жертви на умишлени убийства по света през миналата година. 60% от тях са били убити от партньора си или член на семейството си.

Около 50 000 жени и момичета са били убити от партньора си или от близък роднина (баща, чичо, брат, дори майка). Така, статистиката сочи, че всеки ден са умират 137 жени, или една на всеки 10 минути.

Минимално подобрение

Данните са събрани от 117 държави и са малко по-добри от миналогодишните (51 100 жертви), но "промяната не показва истинско намаляване". Според експертите причината е, че различните държави водят статистика по различен начин.

Точно обратното, двете служби на ООН твърдят, че цифрите "остават непроменени, въпреки ангажиментите, поети от години в световен мащаб".

Източник: iStock

Макар жените да са само 20% от жертвите на убийства по света през 2024 г., 60% от тях са били убити в домовете им, докато при мъжете този процент е 11%.

Най-много жени са убити от техни близки за поредна година в Африка (около 22 000).

"Убийството на жени не се извършва от нищото. То е част от цикъл на насилие, който може да започне с принудителен контрол, заплахи или тормоз, включително в дигиталния свят", коментира Сара Хендрикс, директор на отдела по политика на службата на ООН "Жени".

Нови форми на насилието заради технологиите

Докладът сочи, че развитието на някои технологии не само е влошило ситуацията с агресията срещу жените, но и е създало нови форми на насилие, като публикуването на информация и снимки без тяхното съгласие и разпространението на видеоклипове, създадени с изкуствен интелект, известни като "deepfakes".

Насилието в интернет не се ограничава до киберпространството, то може да има ескалация и извън цифровия свят, коментират експертите, цитирани от Фокус.

"За да се предотвратят тези убийства, е необходимо да се приемат закони, които да признават различните форми на насилие срещу жени и момичета в интернет и извън него, и които да задължават извършителите да отговарят за действията си, преди да станат убийци", настоява Сара Хендрикс.