Скандал в Църквата: Патриархът иска да простим Народния съд, Никанор: Издевателство!

Скандал тресе Българската православна църква (БПЦ). Висши духовници се сблъскаха по въпроса с Народния съд.

В свой поздравителен адрес до Върховния касационен съд по повод 145 години от неговото основаване патриарх Даниил обърна внимание и на друга тежка годишнина - 80 години от Народния съд, като заяви, че е време за прошка. На обратното мнение е архимандрит Никанор, който подчерта, че главата на българската църква недопустимо приравнява насилниците и жертвите, наричайки го "дете на убийци", предаде БГНЕС. Припомняме, че Никанор поиска да напусне БПЦ именно защото Даниил стана патриарх и заради убежденията му, но се сблъска със сериозни трудности

Патрирахът иска милост и опрощение

Даниил припомни, че извънреден трибунал от 1944-1945 г., създаден под натиска на новата комунистическа власт и съветските структури, издава хиляди смъртни присъди в ускорени и често несправедливи процеси, оставяйки дълбока рана в българската история.

Според висшия духовник обаче правилната историческа оценка трябва да бъде съчетана с християнската добродетел на прошката - както памет за невинните жертви, така и стремеж към помирение.

"Само чрез преодоляване на омразата, чрез милост и взаимно опрощение можем да избегнем повторението на грешките, които в миналото са разделили народа и са хвърлили сянка върху българската държавност", е позицията на патриарха.

"Не е морално децата на убийците да призовават за прошка"

Призивът на българския патриарх Даниил да намерим сили да простим на организаторите на Народния съд е един нескопосан опит да смеси жертвата с насилника. Това от своя страна заяви архимандрит Никанор.

Той припомни, че прошката е добродетел, но "призивът на патриарха е безадресен, защото не е ясно към кого се отнася и как се отнася".

"В него виждам един нескопосан опит да се изравни и да се смеси жертвата с насилника. Да простим като обърнем гръб. В него не виждам истинска евангелска ценност и духовна мъдрост. Какво значи да простим? Да приемем сред нас тези хора с кръв по ръцете?", попита архимандритът.

Той определи патриарха като необективен, защото семейно е обвързан с мракобесния режим и подчерта, че прошката трябва да я даде пострадалият.

"Прошката трябва да я даде пострадалият, а не лице, което фамилно е обременено с насилниците, тъй като бащата на сегашния патриарх е известно, че е бил от структурите на същата тази държавна сигурност, която е извършала тези убийства. Някак си не е морално децата на убийците да призовават жертвите и децата на жертвите да простят на убийците без убийците да са се разкаяли", заяви архимандрит Никанор.

За него позицията на патриарха е лекомислена и някакво особено издевателство с паметта на жертвите на тези страшни и безчовечни репресии.

Народният съд се определя като национална катастрофа от историците. Той на практика обезглавява България след 1944 г., произнасяйки 2730 смъртни присъди и над 1300 доживотни, като към тях не се включва броят на убитите непосредствено след преврата на 9 септември.

Вероучението да не стане като в Русия?

Архимандрит Никанор засегна и темата с предстаящото въвеждане на часове по задължителна религия в училищата. За него призивът на Даниил не е случаен, също както и задължителното вероучение.

"Не се знае дали от вероучение няма да стане звероучение и няма да се получи като това, което наблюдаваме в Русия на Путин", заяви той, цитиран от БГНЕС.

"Някогашните бели и някогашните червени, които жестоко се избиваха помежду си, си простиха без никой от никого да е искал прошка по същия начин и същата технология. И се прегърнаха в името на общия идеал за империята. Смесиха царския двуглав орел с петолъчката и се заеха с това, което могат най-добре – да убиват хора", добави той.

