Спорт:

3 магистрали с промени в движението

25 ноември 2025, 09:18 часа 318 прочитания 0 коментара
3 магистрали с промени в движението

Шофьорите у нас трябва да са внимателни заради частична реорганизация на движението по 3 от основните магистрали. Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания.

АМ "Хемус"

От 25 ноември до 27 ноември между 8:00 часа и 17:00 часа ще се отстранява крайпътна растителност между 21-ви и 32-и км на АМ "Хемус" в посока Варна. Това се прави с цел осигуряване на по-добра видимост на шофьорите и повишаване на безопасността.

Още: Километър от АМ "Хемус“ носи 61 млн. евро за икономиката: Анализ на Симеон Дянков

При работата в отсечката в Софийска област поетапно в аварийната лента ще се разполага необходимата техника, а трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.

АМ "Струма"

На 25 ноември, от 9:00 часа до 17:00 часа за профилактика на тол рамка при 21-ви км на АМ "Струма", в област Перник, ще бъде въведена временна организация на движението.

Ще бъде ограничено преминаването и в двете посоки по активната и аварийната лента. Трафикът ще се осъществява в изпреварващата.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: АПИ

Още: Край на своеволията: От днес солени глоби за нарушителите по магистралите

АМ "Тракия"

На 25 ноември движението между 55-и и 66-и км на магистрала "Тракия" в посока София ще се ограничава поетапно заради почистване на отводнителни съоръжения. Трафикът в изпреварващата лента ще се пренасочва в активната във времето от 8:30 до 16:00 часа.

Продължава ремонтът на асфалтовата настилка между 330-и и 334-и км на магистралата в платното за София. В участъка е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната, като трафикът се осъществява в изпреварващата. Дейностите в 3,3 км отсечка започнаха на 18 ноември.

Внимание шофьори: Почистват тунелите на магистралите „Хемус“, „Тракия“ и „Струма“

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Магистрали АМ Тракия АМ Струма движение АМ Хемус
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес