3 магистрали с промени в движението

Шофьорите у нас трябва да са внимателни заради частична реорганизация на движението по 3 от основните магистрали. Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания.

АМ "Хемус"

От 25 ноември до 27 ноември между 8:00 часа и 17:00 часа ще се отстранява крайпътна растителност между 21-ви и 32-и км на АМ "Хемус" в посока Варна. Това се прави с цел осигуряване на по-добра видимост на шофьорите и повишаване на безопасността.

При работата в отсечката в Софийска област поетапно в аварийната лента ще се разполага необходимата техника, а трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.

АМ "Струма"

На 25 ноември, от 9:00 часа до 17:00 часа за профилактика на тол рамка при 21-ви км на АМ "Струма", в област Перник, ще бъде въведена временна организация на движението.

Ще бъде ограничено преминаването и в двете посоки по активната и аварийната лента. Трафикът ще се осъществява в изпреварващата.

Източник: АПИ

АМ "Тракия"

На 25 ноември движението между 55-и и 66-и км на магистрала "Тракия" в посока София ще се ограничава поетапно заради почистване на отводнителни съоръжения. Трафикът в изпреварващата лента ще се пренасочва в активната във времето от 8:30 до 16:00 часа.

Продължава ремонтът на асфалтовата настилка между 330-и и 334-и км на магистралата в платното за София. В участъка е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната, като трафикът се осъществява в изпреварващата. Дейностите в 3,3 км отсечка започнаха на 18 ноември.

