Въпреки самоувереността на Тръмп: САЩ се принудиха да пазят базите си с украински технологии срещу иранските атаки

САЩ са започнали да използват украинска технология за борба с дронове във военновъздушната си база „Принц Султан“ в Саудитска Арабия, след многократните ирански атаки с дронове, които повредиха самолети и инфраструктура и доведоха до смъртта на поне един американски военнослужещ. Украински екипи са пристигнали на място, за да обучават американските сили как да работят с украинската система за борба с дронове, наречена Sky Map, която открива и помага за прехващане на безпилотните апарати.

Разгръщането на украинската платформа за командване и контрол Sky Map е ясно доказателство за това колко са напреднали украинските военни в тези технологии по време на войната в Украйна, която навлезе в петата си година. Системата е изключително ефективна срещу сравнително евтините и масово произвеждани от Иран дронове, включително такива от типа "Шахед".

Украински военни се намират в базата вече от няколко седмици и обучават американския персонал как да открива вражески дронове и да предприема контраатаки с дронове-прехващачи, съобщава Ройтерс, позовавайки се на запознати източници.

Още: Зеленски иронизира Тръмп: Предлагахме ви "купол срещу дронове", не ви беше актуален - дойде войната с Иран и стана актуален (ВИДЕО)

Припомняме, че след стартирането на войната си срещу Иран американският президент Доналд Тръмп самоуверено обяви, че САЩ не се нуждаят от украинска помощ срещу иранските дронове. „Не се нуждаем от тяхната помощ в защитата от дронове“, каза той пред Fox News на 6 март.

Зеленски: 200 украински отбранителни компании са изключително силни, 30 от тях са в световния топ