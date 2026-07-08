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Тъжно: Авторът на една от най-големите приказки на Световни първенства напуска Хърватия

08 юли 2026, 18:40 часа 733 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тъжно: Авторът на една от най-големите приказки на Световни първенства напуска Хърватия

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико донесе много емоции на футболните фенове. Но на големи първенства винаги има и тъжни истории. Такава е тази на златното поколение на Хърватия. "Шахматистите" изпратиха няколко страхотни мондиала, като този е последен за големи имена като Лука Модрич, Матео Ковачич, Иван Перишич и други значими фигури. Вече официално, това Световно беше и последното на Златко Далич като национален селекционер на Хърватия.

Златко Далич вече не е национален селекционер на Хърватия

Златко Далич записа името си със златни букви в хърватската футболна история. Под негово ръководство, "ватрените" стигнаха до сребърния медал през 2018 г. и до бронза през 2022 г. Освен това, той спечели и среброто в Лигата на нациите през 2023 г. Сега Далич е информирал президента на Хърватската футболна федерация, че иска да продължи кариерата си с ново предизвикателство. Ето какво каза Златко Далич за престоя си начело на националния отбор на Хърватия:

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Златко Далич

Златко Далич: "Тръгвам си с пълно сърце"

"Това със сигурност бе най-трудното ми решение. Винаги съм казвал, че няма по-голяма чест от това да водя националния си отбор и че не мога да имам по-важна, отговорна и красива работа от тази. Подкрепата, която получих през последните дни, ме накара да преосмисля решението си да си тръгна, но... време е. Колкото и все още да чувствам амбицията и желанието да пиша нови успехи с Хърватия, чувствам, че това е подходящият момент да завърша тази невероятна ера

Тръгвам си с пълно сърце и горд, че съм допринесъл за най-големите успехи на хърватския футбол в историята, и желая на моя наследник, хърватския национален отбор и хърватския футбол много нови успехи, в които дълбоко вярвам".

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Хърватия отбор Световно първенство по футбол 2026 Златко Далич
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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