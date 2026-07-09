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9 юли: Петър Берон получава титлата "доктор". България и Гърция подписват спогодби за неразрешените въпроси от Втората световна война

09 юли 2026, 7:45 часа 379 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/YouTube/БукварЬ
9 юли: Петър Берон получава титлата "доктор". България и Гърция подписват спогодби за неразрешените въпроси от Втората световна война

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

9 юли 1831 г.: Петър Берон получава титлата доктор

На този ден през 1831 г. Петър Берон защитава успешно докторска дисертация по медицина в Мюнхенския университет. Той получава титлата доктор и става най-образованият българин по онова време. Петър Берон пише дисертацията си на латински език.

Видният възрожденец Петър Хаджиберович е роден в Котел през 1800 г. Будният Петър учи в килийното училище в родния си град. Негов учител е поп Стойко Владиславов (Софроний Врачански). След това Петър продължава образованието си в гръцкото училище в Букурещ.

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След завършването си работи като учител в Брашов. През 1825 г. започва да следва медицина в Мюнхен. След дипломирането си работи като лекар в Крайова до 1841 година. До края на земния си път Петър Берон се занимава предимно с научна дейност, обхващаща различни области - от медицина до естествознание и философия.

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В областта на българското просветно дело д-р Петър Берон има най-големи заслуги. Докато учителства в Брашов, съставя първия български учебник – “Буквар с различни поучения" през 1824 година. Създаденият от него учебник става по-известен като “Рибния буквар". В него просветителят разглежда въпроси от различни области. Рибният буквар, който е малка енциклопедия, е написан на говорим български език, което го прави достъпен за децата. Д-р Петър Берон остава в историята като първия български педагог. Той насърчава светското образование.

Със създаването на енцикопедичния си буквар той поставя началото на нов етап в българското просветно дело. Д-р Петър Берон дарява средства за откриване на светски училища в различните части на страната.

Д-р Петър Берон умира на 21 март 1871 г. Той издъхва в имението си близо до Крайова. Още при смъртта му неговото сърце е балсамирано, а през 1964 г. е пренесено в Котел.

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9 юли 1964 г.: Спогодбите между България и Гърция

На този ден през 1964 година, в Атина, България и Гърция подписват поредица от спогодби. С тях двете съседни държави уреждат финансови и имуществени въпроси помежду си, които остават неразрешени след края на Втората световна война.

Финансовата спогодба е най-важната от всички сключени спогодби. С нея е уреден начинът, по който страната ни трябва да изплати на Гърция останалата сума от дължимите репарации по Парижкия мирен договор от 1947 г. Според договора от 1947 година страната ни е трябвало да изплати 45 милиона долара на Гърция, като изплащането е трябвало да стане в стоки по цени от 1938 г., които са завишени с 10 – 15%. Репарациите, които страната ни е трябвало да заплати като съюзник на Хитлерова Германия, са зapaди щeти, нaнeceни пo вpeмe нa бългapcĸoтo вoeннo пpиcъcтвиe в Зaпaднa Tpaĸия и Бeлoмopcĸa Maĸeдoния. Дo ĸpaя нa 1964 г. страната ни изплaщa напълно дълга си.

На 9 юли 1964 г. България и Гърция сключват спогодба и за сътрудничество при използването на водите на реките, преминаващи през териториите им. Сключените спогодби предвиждат и засилен стокообмен между тях, както и взаимни привилегии при преминаване на транзитни превози през териториите им. Спогодбите включват и опростяване на митническите формалности. Двете съседни страни се разбират да възстановят преките телефонни и телеграфни връзки. Предвидени са и мерки за засилване на връзките между двете страни в области като мореплаване, туризъм, култура и наука.

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Гърция На този ден Петър Берон Втората световна война
Таня Станоева
Таня Станоева Редактор
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