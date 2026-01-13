Лайфстайл:

Американски сенатор заведе дело срещу Пентагона

13 януари 2026, 06:04 часа 337 прочитания 0 коментара
Американският сенатор Марк Кели заведе вчера дело срещу Пентагона и министъра на отбраната Пийт Хегсет, предадоха световните агенции. Кели, пенсиониран офицер от военноморските сили, е изправен пред опасността да бъде понижен в чин, което би могло да доведе и до намаляване на пенсията му. Американското министерство на отбраната започна разследване след излъчването на видеоклип, в който Кели призовава американските военни да не изпълняват незаконни заповеди. Още: Пентагонът одобри продажба на оборудване за "Пейтриът" на Украйна

Съдебният иск

Снимка: Getty images

В съдебния иск се твърди, че действията на министерството са неконституционни, като се аргументира, че правото на Кели на свобода на словото е било нарушено. През ноември Кели и петима други членове на Конгреса от Демократическата партия, които са бивши военни или служители на разузнаването, споделиха видеоклипа, в който призовават американските военни да не изпълняват заповеди, които нарушават законите или конституцията на САЩ. Видеото се отнасяше главно до спорните операции на САЩ срещу предполагаеми наркотрафиканти в Карибския басейн.

Още: Пентагонът бие тревога: Хегсет изложил на опасност военни, използвайки Signal

Президентът на САЩ Доналд Тръмп осъди видеото на групата като насърчаващо "бунтовническо поведение", припомня ДПА, но по-късно смекчи критиките си.

"Неконституционната му кампания срещу мен изпраща тревожно послание към всеки пенсиониран член на въоръжените сили: ако изразите мнение и кажете нещо, което не се харесва на президента или министъра на отбраната, ще бъдете обект на упрек, заплаха от понижение в длъжност или дори съдебно преследване", заяви Кели, бивш пилот на изтребител в американския флот, който е бил и пилот на космическа совалка.

"Аз само повторих действащия закон, който гласи, че членовете на въоръжените сили трябва да отказват да изпълняват незаконни заповеди", заяви Марк Кели по време на реч в Сената. "Странно, но според Пийт Хегсет цитирането на закона вече е незаконно", отбеляза той.

"Първата поправка забранява на правителството и неговите служители да наказват нежелани изказвания или да предприемат ответни мерки", се казва в иска, цитиран от Асошиейтед прес.

"Тази забрана се отнася с особена сила към депутатите, които се изказват по въпроси на публичната политика."

Още: Разполага ли наистина Пентагонът с извънземен кораб: Податки, че са успели да проникнат във вътрешността му

Антон Иванов
