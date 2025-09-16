Анализ: САЩ вече не могат да са световен полицай

"САЩ след Втората световна война бяха въвлечени в много конфликти, всяка една война струва много средства, но САЩ натрупаха доста голям дълг - 37 трилиона долара. Натрупването на дълг никак не е добре. Икономическите възможности да бъдеш световен полицай се изчерпват. Доналд Тръмп каза: първо Америка, след това ще се грижим за света", коментира в сутрешния блок на БНТ проф. Асен Асенов, преподавател в Американския университет във Вашингтон.

Според него обаче САЩ все още доминират, но е очевидно, че Китай се движи много бързо и във въоръжаването.

"В тази картина идва Русия и на коя страна ще бъде тя. Вижда се, че Доналд Тръмп има една особена политика към Русия, той иска да я спечели, защото Русия прилича на западната цивилизация", смята проф. Асенов.

Демографията на САЩ се променя

В отговор на въпрос дали американците все още са културно продължение на еропейците, той отбеляза, че западноевропейската култура все още доминира, но демографията на САЩ се променя, като прогнозата му е, че населението с корени в Западна Европа ще бъде малцинство.

Проф. Асенов отбеляза, че напоследък са навлезли други култури от Латинска Америка, Азия и Африка. Ето защо според него е важно в каква степен западноевропейската и християнската традиция да бъдат основна ос.

Насилието и американското общество

В контекста на убийството на консервативния активист Чарли Кърк в САЩ, професорът коментира и насилието в американското общество.

Според него насилието има много източници. Става въпрос за чисто човешки и психологически проблеми, индивидуална безнадежност. "Големият проблем е дали това е системно насилие. Понякога идва от социалната безизходица. Хората виждат, че няма друга алтернатива и вземат оръжието, но дали насилието е част от американското общество като системна характеристика, не бих казал, но то е една от характеристиките на американското общество за съжаление", смята той.

Проф. Асенов обърна внимание, че САЩ е държавата, в която има най-много оръжие, а това неминуемо създава възможности за насилие.

"Най-знаковите насилия се случват в училищата и университетите, защото това са местата, където човек не се е фопрмирал още като личност, няма тази реална оценка за стойността на човешкия живот", смята още професорът.