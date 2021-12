Без наказание за американските военни, убили с въздушен удар деца в Афганистан

Ръководството на Министерството на отбраната на САЩ не планира да наказва военните, участвали във въздушния удар в афганистанската столица Кабул през август. В резултат на атаката в края на август загинаха 10 цивилни, включително седем деца. Това съобщи The New York Times, позовавайки се на източници в Пентагона.

По-ранно разследване на Министерството на отбраната на САЩ не установи нарушения на закона при въздушния удар в Кабул, припомня БГНЕС. През ноември генерал Сами Саид, генерален инспектор на ВВС на САЩ, отбеляза, че е имало множество "неточности в удара", както и "грешки в информирането и прекъсване на комуникацията, които са довели до смъртта на цивилни граждани".

Според източници на The New York Times решението дали да се накажат войниците, участвали в инцидента, е на министъра на отбраната на САЩ Лойд Остин, на ръководителя на Централното командване на САЩ генерал Кенет Макензи, и на ръководителя на командването на специалните операции на САЩ (SOCOM), генерал Ричард Кларк. Като възможни мерки за евентуални наказания са порицание и понижение в длъжност. The New York Times отбелязва, че Макензи и Кларк не са намерили основание за наказателни санкции срещу военните.

На 29 август в Кабул американски дрон удари кола, за която беше казано, че е била заредена с експлозиви на "Ислямска държава", предназначени за извършване на терористична атака.

На 17 септември, след разследване, Пентагонът призна, че въздушният удар е бил грешка и е довел до смъртта на 10 цивилни, включително седем деца. Ръководителят на Централното командване на САЩ генерал Кенет Макензи заяви, че Вашингтон ще проучи възможността за изплащане на компенсации на роднините на жертвите, като призна, че това ще бъде трудно след изтеглянето на американските войски от Афганистан.

Заглавна снимка: Архив