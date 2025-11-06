Войната в Украйна:

"Бързо и жестоко": Тръмп заплаши с военни действия в Нигерия заради "зверствата" към християните (ВИДЕО)

"Християнството е изправено пред екзистенциална заплаха в Нигерия. Съединените щати не могат да стоят безучастно, докато подобни зверства се случват там и в много други страни. Ние сме готови, желаем и можем да спасим нашето велико християнско население по целия свят!" Това заяви американският президент Доналд Тръмп в емоционална реч в Белия дом буквално преди часове.

Още в събота Тръмп обяви в социалната си мрежа Truth Social, че е наредил на Пентагона да започне планиране на потенциални военни действия в Нигерия, като засили критиките си, че правителството не успява да обуздае преследването на християни в западноафриканската страна.

"Ако нигерийското правителство продължи да позволява убийствата на християни, САЩ незабавно ще спрат всякаква помощ и съдействие за Нигерия и е напълно възможно да влязат в тази вече опозорена страна, "с оръжия", за да унищожат напълно ислямските терористи, които извършват тези ужасни зверства", написа Тръмп. "С настоящото инструктирам нашето Министерство на войната да се подготви за евентуални действия. Ако атакуваме, това ще бъде бързо, жестоко и сладко, точно както терористичните бандити атакуват нашите скъпи християни!"

Предупреждението за евентуални военни действия дойде, след като президентът на Нигерия Бола Ахмед Тинубу по-рано в събота оспори думите на Тръмп от предния ден, че Нигерия е "държава, пораждаща особена загриженост", тъй като не е успяла да овладее преследването на християни.

