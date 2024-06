Ценни минерали за трилиони в Украйна: Американски сенатор иска да не ги вземат Путин и Китай (ВИДЕО)

"Ако сте отделили 15 минути за изучаване на Путин и на това, което иска, той желае да възстанови Руската империя. Той няма да спре в Украйна", смята Греъм, който в миналото е говорил как САЩ харчат много добре пари за оръжия за Украйна, щом руснаците умират.

Още: Американски сенатор за Украйна: Руснаците умират, никога не сме харчили пари толкова добре (ВИДЕО)

"Отбелязахме 80-годишнината от "Деня Д" (десанта в Нормандия). Това беше провал. Това беше ненужната война, описана от Уинстън Чърчил. Имахме дузина шансове да спрем Хитлер. Не става въпрос за НАТО. Не става въпрос за американските оръжия в Украйна. Става въпрос за един мегаломан, който иска да създаде Руска империя със силата на оръжието", добави сенаторът от Южна Каролина.

Ukrainians are sitting on 10-12 trillion dollars of critical minerals - U.S. Republican Senator Lindsey Graham



"They could be the richest country in all of Europe. I don't want to give that money and assets to Putin to share with China. If we help Ukraine now, they could be the… pic.twitter.com/7I0R9CNqfY