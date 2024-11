Член на фамилията "Ротшилд" загина в пожар (ВИДЕО)

Член на семейство "Ротшилд" е загинал при пожар в къща в Холивуд Хилс. Тялото му било открито от пожарникарите в къщата му, съобщава ABC7.

Властите не съобщават името на мъжа, но съседите го идентифицират като Уил Ротшилд от могъщата фамилия, която се занимава с банково дело и инвестиции от края на XVIII век.

Инцидентът е станал в сряда около 16.40 местно време. В гасенето на пожара са участвали 45 пожарникари, като това е отнело около 33 минути.

Ротшилд беше описан от съседите като ексцентричен милионер - или дори милиардер - с множество имоти и десетки скъпи коли, но и като "малко отшелник". Живущи в райна казват още за него, че е бил "добър съсед" и съжаляват за случилото се. ОЩЕ: В Париж ограбиха имение на семейство Ротшилд

