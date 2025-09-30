"Чувствителни въпроси": В Турция чакат "алъш-вериш" от срещата Ердоган с Тръмп

Какво доведе срещата между турския президент Реджеп Тайип Ердоган и президента на САЩ Доналд Тръмп? Турските правителствени служители и особено Ердоган са доволни. Говорителят на Партията на справедливостта и развитието (ПСР) Омер Челик подчертава, че срещата "ще отвори нови страници в дипломацията на глобално и регионално ниво".

Какъв напредък все пак е постигнат в тези разговори, които са продължили 2 часа и 20 минути? Известно е, че са били обсъждани много широк кръг от теми: от санкционни ограничения съгласно Закона за противодействие на противниците на Америка чрез санкции (CAATSA), програмата F-35, закупуването на F-16, както и въпроси, свързани със Сирия и Палестина.

От изявления, направени след срещата, се знае за споразумения относно закупуването на самолети Boeing и доставки на втечнен природен газ (LNG) за 10 години, считано от 2027 г., както и за меморандум за сътрудничество в ядрените изследвания. Все още не е известно обаче дали е постигнат напредък по чувствителни въпроси или какви промени са настъпили в позициите на двете страни в тези области. Засега само отделни данни могат да дадат представа как ще се развият събитията в това отношение. Още: Мир в Газа: Тръмп изкушава Нетаняху с план, но проблемът не е в премиера на Израел

Какво ще се случи с CAATSA и С-400?

Придобиването на руските С-400 от Турция, санкциите на САЩ по CAATSA и изключването на страната от програмата F-35 оказват влияние предимно върху отбранителната индустрия. Но политическият аспект на този въпрос е още по-важен.

CAATSA е законът, който е в основата на борбата на Съединените щати срещу техните противници. Законът бе приложен, когато Турция закупи системи за противовъздушна отбрана с голям обсег от Русия, която Съединените щати считат за противник. От самото начало Вашингтон постави едно-единствено условие за премахване на ограниченията: Турция да се откаже от С-400. Тя обаче все още не е предприела никакви стъпки в тази посока. Още: "Има ли външна намеса": Съдът позволи на Тръмп да блокира 4 млрд. долара чуждестранна помощ

А искането на Доналд Тръмп Анкара да спре да купува природен газ и петрол от Русия, което той изрази преди време и повтори в разговор с медиите преди неотдавнашната си среща с Ердоган, всъщност е невъзможно за изпълнение.

Двата най-чувствителни въпроса

Според Ердоган има два още по-важни и чувствителни въпроса: осигуряването на единството на Сирия и предотвратяването на експанзионистични, агресивни действия на Израел, особено срещу Ивицата Газа.

Тези въпроси са тясно преплетени. В процеса, започнал с разпускането на Кюрдската работническа партия (ПКК) в Турция, най-важната пречка на този етап е съпротивата на Сирийските демократични сили (SDF), доминирани от елементи на ПКК в североизточна Сирия, срещу интеграцията с Дамаск. Определени кръгове в Израел и Съединените щати продължават да подбуждат SDF да отхвърлят интеграцията. Още: Тръмп обяви сделка за Газа (ВИДЕО)

Израел разширява контролираната си територия в Южна Сирия, организира заговори чрез друзите (етнорелигиозна група от араби в Ливан, Сирия, Йордания и Израел) и продължава военните атаки срещу различни части на Сирийската арабска република, включително Дамаск.

В крайна сметка резултатите от срещата между Ердоган и Тръмп от гледна точка на Турция ще зависят от решенията на американската администрация по тези два въпроса и тяхното прилагане на практика. Още: Трафикът в Ню Йорк: И Ердоган се изнерви заради Тръмп (ВИДЕО)

Автор: Фикрет Акфърат за Aydinlik Gazetesi

Превод: Ганчо Каменарски