Войната в Украйна:

"Чувствителни въпроси": В Турция чакат "алъш-вериш" от срещата Ердоган с Тръмп

30 септември 2025, 07:30 часа 414 прочитания 0 коментара
"Чувствителни въпроси": В Турция чакат "алъш-вериш" от срещата Ердоган с Тръмп

Какво доведе срещата между турския президент Реджеп Тайип Ердоган и президента на САЩ Доналд Тръмп? Турските правителствени служители и особено Ердоган са доволни. Говорителят на Партията на справедливостта и развитието (ПСР) Омер Челик подчертава, че срещата "ще отвори нови страници в дипломацията на глобално и регионално ниво".

Какъв напредък все пак е постигнат в тези разговори, които са продължили 2 часа и 20 минути? Известно е, че са били обсъждани много широк кръг от теми: от санкционни ограничения съгласно Закона за противодействие на противниците на Америка чрез санкции (CAATSA), програмата F-35, закупуването на F-16, както и въпроси, свързани със Сирия и Палестина.

От изявления, направени след срещата, се знае за споразумения относно закупуването на самолети Boeing и доставки на втечнен природен газ (LNG) за 10 години, считано от 2027 г., както и за меморандум за сътрудничество в ядрените изследвания. Все още не е известно обаче дали е постигнат напредък по чувствителни въпроси или какви промени са настъпили в позициите на двете страни в тези области. Засега само отделни данни могат да дадат представа как ще се развият събитията в това отношение. Още: Мир в Газа: Тръмп изкушава Нетаняху с план, но проблемът не е в премиера на Израел

Какво ще се случи с CAATSA и С-400?

Придобиването на руските С-400 от Турция, санкциите на САЩ по CAATSA и изключването на страната от програмата F-35 оказват влияние предимно върху отбранителната индустрия. Но политическият аспект на този въпрос е още по-важен.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

CAATSA е законът, който е в основата на борбата на Съединените щати срещу техните противници. Законът бе приложен, когато Турция закупи системи за противовъздушна отбрана с голям обсег от Русия, която Съединените щати считат за противник. От самото начало Вашингтон постави едно-единствено условие за премахване на ограниченията: Турция да се откаже от С-400. Тя обаче все още не е предприела никакви стъпки в тази посока. Още: "Има ли външна намеса": Съдът позволи на Тръмп да блокира 4 млрд. долара чуждестранна помощ

А искането на Доналд Тръмп Анкара да спре да купува природен газ и петрол от Русия, което той изрази преди време и повтори в разговор с медиите преди неотдавнашната си среща с Ердоган, всъщност е невъзможно за изпълнение.

Двата най-чувствителни въпроса

Според Ердоган има два още по-важни и чувствителни въпроса: осигуряването на единството на Сирия и предотвратяването на експанзионистични, агресивни действия на Израел, особено срещу Ивицата Газа.

Тези въпроси са тясно преплетени. В процеса, започнал с разпускането на Кюрдската работническа партия (ПКК) в Турция, най-важната пречка на този етап е съпротивата на Сирийските демократични сили (SDF), доминирани от елементи на ПКК в североизточна Сирия, срещу интеграцията с Дамаск. Определени кръгове в Израел и Съединените щати продължават да подбуждат SDF да отхвърлят интеграцията. Още: Тръмп обяви сделка за Газа (ВИДЕО)

Израел разширява контролираната си територия в Южна Сирия, организира заговори чрез друзите (етнорелигиозна група от араби в Ливан, Сирия, Йордания и Израел) и продължава военните атаки срещу различни части на Сирийската арабска република, включително Дамаск.

В крайна сметка резултатите от срещата между Ердоган и Тръмп от гледна точка на Турция ще зависят от решенията на американската администрация по тези два въпроса и тяхното прилагане на практика. Още: Трафикът в Ню Йорк: И Ердоган се изнерви заради Тръмп (ВИДЕО)

Автор: Фикрет Акфърат за Aydinlik Gazetesi

Превод: Ганчо Каменарски

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Турция Доналд Тръмп Реджеп Ердоган САЩ Ганчо Каменарски
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес