Демократите се похвалиха с ръст на дарителите след оттеглянето на Байдън

Организацията за набиране на средства на демократите "АктБлу" обяви днес, че е регистрирала най-голямото еднодневно набиране на средства за президентската надпревара в САЩ през 2024 г., след като президентът Джо Байдън се оттегли и подкрепи вицепрезидентката Камала Харис.

"Към 21 ч. (3 ч. българско време) поддръжниците ни бяха събрали 46.7 млн. долара чрез "АктБлу" след издигането на кандидатурата на Харис. Това е най-значимият откъм постъпления ден за набиране на средства от предизборната кампания през 2024 г.", съобщава организацията, която улеснява онлайн набирането на средства за кандидатите на Демократическата партия в социалната мрежа Х.

UPDATE: As of 9pm ET, grassroots supporters have raised $46.7 million through ActBlue following Vice President Kamala Harris’ campaign launch. This has been the biggest fundraising day of the 2024 cycle. Small-dollar donors are fired up and ready to take on this election 🔥