Заради ремонт: Промени в движението по АМ “Тракия“

Утре – 10 ноември, от 7:30 ч. до 17 ч. за частични ремонти на асфалтовата настилка временно ще се променя организацията на движение в участъка от 84-и до 86-и км на автомагистрала “Тракия“ в платното посока Бургас. По време на дейностите в 2-километровата отсечка в област Пазарджик трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента, като активната ще бъде ограничена за преминаване. Още: От другата седмица: 5 дни променено движение по ключов възел на АМ “Тракия“

Агенция “Пътна инфраструктура“ съветва шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - traffic.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ. Още: Временно спират движението в лента на тунел на АМ “Струма“