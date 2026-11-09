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Преобразяване зад решетките: Николас Мадуро се обърна към Библията и Корана

09 ноември 2026, 7:06 часа 623 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Преобразяване зад решетките: Николас Мадуро се обърна към Библията и Корана

Бившият президент на Венецуела Николас Мадуро е претърпял пълна промяна в живота си, докато очаква съдебния си процес във федералния затвор в Бруклин. Според разследване на The New York Times, доскорошният държавен глава е потърсил утеха в религията и прекарва по-голямата част от дните си в четене на свещени текстове. В изолацията на килията си Мадуро изучава последователно Библията и Корана.

Освен това той използва правото си на посещения и редовно разговаря с различни духовници, сред които християнски свещеник и равин.

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Освен духовната промяна, физическият му вид също е драстично изменен. Източници, запознати със състоянието му, разкриват, че той е отслабнал значително. Основна причина за това е рязката промяна в менюто му и лошото качество на затворническата храна в Бруклин — институция, известна с тежките си условия и редица оплаквания от арестанти. За свалянето на килограми допринася и новата му строга рутина, включваща редовни физически упражнения в килията.

В момента Мадуро е настанен в отделението с повишена сигурност, където прекарва по 23 часа в денонощието при строги ограничения на личните контакти и телефонните обаждания.

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Венецуела Коран Библия Николас Мадуро религия
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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