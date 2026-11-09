Над 220 студенти от десет висши училища се бориха за място в иновативната образователна програма GEN I в София

42-мата избрани участници започват работа в седем мултидисциплинарни отбора по реални бизнес казуси

Иновативната образователна инициатива GEN I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ привлече рекорден брой кандидати за третото си и най-мащабно издание, което се провежда в София. Над 220 студенти от десет държавни висши училища се бориха за 42-те места в безплатната програма, която е единствената по рода си у нас. Тя дава възможност на младежи от десетки различни специалности да работят заедно в интердисциплинарни екипи по реални бизнес казуси с помощта на опитни ментори и методологията Дизайн мислене.

След сериозна процедура по селекция избраните участници вече са разпределени в седем отбора. В тях участват студенти с разнообразен опит и експертиза от осемте висши училища партньори на инициативата в София - Медицински университет – София, Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“, Национална художествена академия, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София, Университет за национално и световно стопанство, Университет по архитектура, строителство и геодезия и Химикотехнологичен и металургичен университет. Така бъдещи медици ще търсят решения заедно със специалисти по киберсигурност, студенти по икономика и финанси - с бъдещи инженери по горива и биоенергийни технологии, а бъдещи архитекти – със специалисти по интелигентни системи и изкуствен интелект. Сред избраните участници има още студенти по ядрена енергетика и рекламен дизайн, дентална медицина и предприемачество, биомедицинско инженерство, приложна математика, индустриален дизайн, фармация, мехатроника, филмово и телевизионно продуцентство и редица други направления.

От тази седмица седемте отбора започват работа по реалните бизнес казуси, поставени им от инициаторите на програмата Schwarz Digits и още шест водещи компании от различни сектори у нас, които се включват като партньори на софийското издание. Това са ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ, ИНГ Банк, Индустриален холдинг България, Сименс, Търговска Банка Д, ФЬОНИКС Фарма ИТ Сървисиз.

В следващите три месеца студентите ще преминат през различни фази на подготовка на своите решения – от проучване и анализ до изготвяне на прототипи. На финала в началото на февруари екипите ще представят своите проекти пред независимо жури при строг регламент. Най-добрата разработка ще бъде отличена с награда от 5000 евро.

„Огромният интерес и изключително силните кандидатури в София не само ни зарадваха, но ни дават още едно ясно доказателство за необходимостта от такава програма. GEN I не само обединява визията и усилията на бизнеса и университетите, но предлага качествено нов модел за подготовка на българските студенти, защото новите предизвикателства ще могат да бъдат посрещнати само от силни интердисциплинарни екипи с иновативни решения“, категорични са инициаторите от Schwarz Digits. „Изборът между кандидатите беше изключително труден, защото имахме над пет сериозни заявки за всяко място в програмата. Видяхме много подготвени и мотивирани млади хора, които не просто учат, но вече имат интересни проекти и инициативи зад гърба си. Всеки от тях спечели нашето уважение и заслужава място в GEN I, но селекцията беше направена комплексно, като беше отчетена и спецификата на бизнес казусите“, допълват организаторите.

Така подборът на шестимата участници във всеки от седемте отбора е направен според знанията, практическия опит, интересите и собствените им проекти, съобразено с конкретната задача. Целта е да се комбинират оптимално различни профили – от технологични и инженерни специалности, през бизнес, приложни науки и медицина до творческия подход на изкуствата, дизайна, хуманитарните и социалните науки. Всички успешно преминали през програмата GEN I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ ще получат и сертификат за обучение по методологията Дизайн мислене. В тримесечния период участниците ще бъдат подкрепени и със стипендия.

Третото издание на GEN I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ се провежда под патронажа на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев.