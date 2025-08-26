Експлозия рани трима души и унищожи домове в САЩ (ВИДЕО)

Трима души бяха ранени, а множество домове бяха повредени при експлозия в окръг Сейнт Луис, Мисури, в понеделник сутринта, съобщи abc7chicago.

USA Today разпространи кадри от експлозията в социалните мрежи и я определи като мощна. От видеото се вижда пожарникари, които се справят със щетите от взрива.

A powerful explosion in St. Louis County injured at least three and destroyed five homes, according to county officials. pic.twitter.com/IDmx10js3a — USA TODAY (@USATODAY) August 26, 2025

Началникът на пожарната служба на Блек Джак заяви, че пет сгради са били в пламъци, когато са се появили на място. Двадесет къщи са повредени, а три са разрушени. Длъжностните лица заявиха, че не са открили проблеми с газовата инфраструктура на улицата. Те помолиха обществеността да избягва района, пише още abc7chicago.