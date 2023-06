Ето кои са пасажерите в изчезналата подводница (СНИМКИ)

Имената на пасажерите в „Титан” са Стокън Ръш, Хамиш Хардинг, Шахзада Дауд, Сулайман Дауд и Пол-Анри Наржоле.

Собственикът на подводницата - Стокън Ръш, е главен изпълнителен директор на OceanGate - частна американска компания, оперираща от Вашингтон, за предоставяне на подводници с екипаж за цели на промишлеността и научните изследвания.

Ръш неведнъж е заявявал, че съществуващите разпоредби за подводните плавателни съдове ненужно дават приоритет на безопасността на пътниците пред търговските иновации.

"Повече от 35 години не е имало пострадали при инциденти в търговската подводна индустрия. Тя е неприлично безопасна, но въпреки това тя не се развива заради всички налагани ограничения", казва Ръш в интервю, публикувано през юни 2019 г. в американско списание.

Преди време в интервю, Ръш заявява, че неговата подводница е "един от най-сигурните начини за пътуване".

Хамиш Хардинг е пилот, изследовател и турист в Космоса. 58-годишният британски милиадер притежава компания - Action Aviation, специализирана в областта на продажбите и придобиванията на самолети. Тя се слави със световен опит в големи сделки. Хардинг държи и рекорд на Гинес за най-дългото разстояние, изминато в най-дълбоката част на океана с едно гмуркане.

На 18 юни в профила си в Twitter, Хардинг написа: „Горд съм да обявя, че най-накрая се присъединих към OceanGateExped за тяхната мисия RMS TITANIC".

Доведеният син на Хардинг - Брайън Саш, написа във Facebook: "Мисля и се моля за моя пастрок Хамиш Хардинг".

На борда на "Титан" са и пакистанецът Шахзада Дауд (48) и синът му - 19-годишният студент Сулайман Дауд. Те са потомци на една от най-богатите пакистански фамилии. Бащата е заместник-председател на Engro - пакистански конгломерат със седалище в Карачи, който работи в сферата на производството на текстил и торове.

Според уебсайта на Световния икономически форум Шахзада Дауд е член на управителни съвети в различни отрасли. Членува и в Глобалния консултативен съвет на "Prince's Trust International" - благотворителната организация на крал Чарлз III. Баща му Хюсеин е един от основателите на организацията.

