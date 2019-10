ФБР разследва основателите на адвокатската кантора с Panama Papers

Основателите на офшорната адвокатска кантора "Mossack Fonseca", от която бяха разпространени Panama Papers, са разследвани от ФБР . В съдебни документи се посочва, че прокурорите на САЩ разследват дуото заради опитите им да попречат на Netflix да пусне своя филм The Laundromat в петък.

В Съединените щати прокурорите повдигнаха обвинения срещу двама бивши служители на Mossack Fonseca, американски счетоводител и бивш данъкоплатец от САЩ в резултат на разследването на финансови престъпления. В Панама Мосак и Фонсека се борят с поне две обвинения, повдигнати от прокурора на страната.Адвокатите се опасяват, че прокуратурата на САЩ може да им повдигне допълнителни обвинения „за всяко ново престъпление, което им е наложено във филма“. В The Laundromat двамата адвокати Юрген Мосак и Рамон Фонсека са изиграни от Гари Олдман и Антонио Бандерас, режисьор е Стивън Содърбър. The Laundromat е вдъхновен от разследването на Panama Papers 2016 и се основава на едноименната книга на репортера на Джейк Бернщайн (известна и като Secret World).Затова юристите вече са завели дело за клевета към филмовата компания, което се разглежда от съда в Кънектикът. Във филма те виждат себе си като "злодеи", "Оклеветени са като безмилостни, безскрупулни адвокати, участващи в пране на пари, укриване на данъци и подкуп". Адвокатите протестират и срещу сцена, в която облечени в костюми с различни валути използват неприличен език в компанията на шейх и гангстер и в този момент разбират за изтеклите Panama Papers. Според тях филмът внушава на зрителите, че те са престъпници, отговорни за престъпления като: убийство, подкупи, пране на пари и корупция. Вижте трейлъра на филма The Laundromat , чиято премиера е на 18 октомври.От "Mossack Fonseca" твърдят още, че не са давали разрешение за използване на логото им. От Netflix не коментират, но всички очакват дата за първото изслушване по делото. По техни думи разпространението на филма в мрежата за домашно кино ще доведе до увеличаване на гаранцията им в Панама, където са подсъдими по обвинения, свързани с Panama Papers. В същото време адвокат на Мосак и Фонсека написа, че пускането на филма може да затрудни двойката да получи справедлив процес в Съединените щати. Netflix контраатакува с - филмът няма нищо общо с Кънектикът, където се води разследването срещу двамата адвокати. Разследването на Panama Papers през 2016 г. беше съсредоточено върху 11,5 милиона записи, изтекли от Mossack Fonseca, които разкриха как политици, бизнес лидери, знаменитости и престъпници са действали чрез трудно подлежащи на проследяване обвивки в данъчни убежища. Разследването, сътрудничество на почти 400 журналисти от 80 страни, доведе до оставка на премиери, наказателни обвинения в Латинска Америка и Европа и правителства от Австралия до Исландия, които възстановяват над 1,2 милиарда долара неплатени данъци и санкции.Мосак и Фонсека отричат да са извършили неправомерни действия, но разследванията срещу тях не спират. Юридическата кантора затвори през 2018 година. Като причина за това посочи "влошаването на репутацията, медийната кампания и необичайните действия на определени панамски власти, които ни причиниха необратими щети".