Ферма на ужасите: Приемно семейство превърна в роби поверените им деца (СНИМКИ)

В САЩ приемна двойка превърна пет чернокожи деца в роби. Близо десет години те държат малчуганите в нечовешки условия. Доналд Ланц и Джийн Уайтфедър заключили децата в барака, лишили ги от храна и ги принудили да работят във ферма. На практика те са третирали децата по-ле от животни, предава Nexta.

Hell on the Farm: American Couple Turned Adopted Children into Slaves



In the U.S., a foster couple turned five Black children into slaves. For nearly ten years, they kept the kids in inhumane conditions.



Donald Lanz and Jean Whitefeather locked the children in a shed, deprived… pic.twitter.com/Y6ugfcxt3N