Гутериш: Изложени сме на най-висок риск от ядрена война

Според него ядрена война може да започне случайно или планирано.

"Така нареченото „тактическо" използване на ядрени оръжия е абсурдно. Страните с ядрено оръжие трябва да се откажат от използването на тези безсъвестни оръжия - по всяко време и навсякъде", смята генералният секретар на ООН.

We are at the highest risk in decades of a nuclear war that could start by accident or design.



The so-called “tactical” use of nuclear weapons is absurd.



Nuclear-armed countries must renounce the use of these unconscionable weapons - anytime, anywhere.