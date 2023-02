НАТО: Русия да улесни проверките на ядрените си сили по договора СТАРТ

"Съюзниците от НАТО са съгласни, че новият договор СТАРТ допринася за международната стабилност чрез ограничаване на стратегическите ядрени сили на Русия и САЩ. Ето защо отбелязваме със загриженост, че Русия не е спазила правно обвързващите задължения по Новия договор СТАРТ", отчитат съюзниците от Алианса.

Според тях отказът на Русия да свика сесия на Двустранната консултативна комисия в рамките на установения от договора срок и да улесни инспекционните дейности на САЩ на нейна територия от август 2022 г. възпрепятства Съединените щати да упражняват важни права съгласно Договора. Алиансът смята, че това също подкопава способността на САЩ за адекватна проверка на спазването от страна на Русия на основните ограничения на Договора.

"Съединените щати спазват Новия договор СТАРТ. Съюзниците от НАТО продължават да гледат на ефективния контрол на оръжията като на съществен принос към нашите цели за сигурност. Новият договор СТАРТ остава в интерес на националната сигурност на всички държави, включително съюзниците от НАТО. Съюзниците от НАТО приветстваха споразумението от февруари 2021 г. между Съединените щати и Руската федерация за удължаване на Новия договор СТАРТ за пет години. Неспазването от страна на Русия обаче подкопава жизнеспособността на Новия договор СТАРТ", считат от НАТО. ОЩЕ: Кремъл: Диалогът за ядрено разоръжаване със САЩ е малко вероятен

Пълният текст на изявлението може да намерите ТУК.

North Atlantic Council statement on the new START Treaty ⤵️