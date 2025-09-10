Войната в Украйна:

"Хитлер на нашето време": Освиркаха Тръмп в ресторант във Вашингтон (ВИДЕА)

10 септември 2025, 08:11 часа 395 прочитания 0 коментара
Протестиращи освиркаха американския президент Доналд Тръмп в ресторант във Вашингтон, викайки "Свободна, свободна, свободна Палестина! Тръмп е Хитлер на нашето време!. 79-годишният републиканец се приближи до крещящите протестиращи в ресторанта, спря на няколко метра от тях за няколко секунди, кимна и се усмихна спокойно, без да отговори.

Секунди по-късно Тръмп направи знак да се разчисти зоната, като каза "Хайде, да вървим". Агенти от тайните служби изведоха протестиращите, които развяваха знамена с палестинския флаг.

Вечерята на публично място е рядко събитие за Тръмп, но прессекретарят Каролин Лийвит потвърди, че "той и екипът му са се насладили на раци, скариди, салата, пържола и десерт" за вечеря в ресторант на няколко пресечки от Белия дом.

Към Тръмп се присъединиха вицепрезидентът Джей Ди Ванс, министърът на отбраната Пийт Хегсет, държавният секретар Марко Рубио, заместник-началникът на кабинета Стивън Милър, Лийвит и други.

В едно видео се вижда как Ванс стиска ръцете на гостите и им пожелава приятен апетит.

Преди вечерята Тръмп заяви пред пресата, че "ресторантите в столицата процъфтяват", като приписа заслугата за това на репресивните си мерки с помощта на войници от Националната гвардия.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
