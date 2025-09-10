"Хитлер на нашето време": Освиркаха Тръмп в ресторант във Вашингтон (ВИДЕА)

Протестиращи освиркаха американския президент Доналд Тръмп в ресторант във Вашингтон, викайки "Свободна, свободна, свободна Палестина! Тръмп е Хитлер на нашето време!. 79-годишният републиканец се приближи до крещящите протестиращи в ресторанта, спря на няколко метра от тях за няколко секунди, кимна и се усмихна спокойно, без да отговори.
ОЩЕ: "Следващите седмици": САЩ и Индия подобряват търговията
Секунди по-късно Тръмп направи знак да се разчисти зоната, като каза "Хайде, да вървим". Агенти от тайните служби изведоха протестиращите, които развяваха знамена с палестинския флаг.
Trump and his Secretary of War entered a restaurant in Washington, D.C., and a group of Americans inside started to chant . "Free Free Free Palestine Trump is the Hitler of our time."— Ahmed Hassan 🇾🇪 أحمد حسن زيد (@Ahmed_hassan_za) September 10, 2025
Trump was staring at them 😂 pic.twitter.com/j7Pqe8cVyF
Вечерята на публично място е рядко събитие за Тръмп, но прессекретарят Каролин Лийвит потвърди, че "той и екипът му са се насладили на раци, скариди, салата, пържола и десерт" за вечеря в ресторант на няколко пресечки от Белия дом.
Към Тръмп се присъединиха вицепрезидентът Джей Ди Ванс, министърът на отбраната Пийт Хегсет, държавният секретар Марко Рубио, заместник-началникът на кабинета Стивън Милър, Лийвит и други.
ОЩЕ: "Не е моят подпис": Тръмп отрече да е писал писмо с неприлично съдържание до Епстийн
Trump visibly angry, asking for protestors to be removed from the restaurant in Washington DC tonight:— Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) September 10, 2025
pic.twitter.com/LDHNKJAMKi
В едно видео се вижда как Ванс стиска ръцете на гостите и им пожелава приятен апетит.
Преди вечерята Тръмп заяви пред пресата, че "ресторантите в столицата процъфтяват", като приписа заслугата за това на репресивните си мерки с помощта на войници от Националната гвардия.