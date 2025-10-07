Иде ли бунт в САЩ? Тръмп е на ръба да прескача съда с извънредно положение

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че може да обяви извънредно положение, за да изпрати армията в американски градове, след като разположи военнослужещи в Чикаго и Портланд против волята на местните власти и пренебрегвайки съдебни решения, предаде Франс прес и БТА. "Има причина, поради която имаме Закона за въстанията (закон от 1807 г., позволяващ на американските президенти да мобилизират определени формирования от въоръжените сили при извънредни ситуации - бел. АФП). Ако трябваше да го приложа, щях да го направя. Ако хора биват убивани и съдилищата ни попречеха или губернатори или кметове ни попречеха, разбира се, че щях да го направя", каза Тръмп по време на разговор с журналисти в Овалния кабинет.

Въстание в САЩ

Законът за въстанията е бил използван за последен път през 1992 г. по време на бунтовете и грабежите, последвали оправдаването на полицаи, обвинени в побой над чернокожия американец Родни Кинг.

Белият дом под ръководството на Тръмп често използва термина "бунт" както за да критикува някои съдии, така и за да осъди протестите срещу агентите на Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ, които прилагат политиката на масови депортации на нелегални имигранти, провеждана от Тръмп.

Американският президент каза също пред журналистите в Белия дом, че е отворен за сделка за субсидиите, предвидени от Закона за достъпно здравеопазване, каквато искат демократите, за да уредят бюджетните си спорове в Сената с републиканците, довели до спиране на работата на федералното правителство на САЩ.

Тръмп вкара военни в Мемфис

Тръмп подписа президентски указ за разполагане на военнослужещи от Националната гвардия в град Мемфис, щата Тенеси, в рамките на кампанията си за борба срещу престъпността в големите американски градове, управлявани от представители на демократите, предаде Франс прес и БТА. Президентът на САЩ заяви, че тази операция ще бъде "повторение" на акцията, проведена във столицата Вашингтон, въпреки критиките на демократите, които го обвиняват в авторитаризъм и милитаризиране на въпросите на обществената сигурност.

Операцията в Мемфис "ще включва Националната гвардия, ФБР" и други федерални агенции, заяви Тръмп по време на церемония в Белия дом, обяснявайки решението си с "престъпността", която според него се вихри в този град. "Вероятно след това ще се заемем с Чикаго", добави той, след като от няколко седмици е взел на прицел този голям управляван от демократи град.

Президентът-републиканец твърди, че разполагането на Националната гвардия в столицата Вашингтон, а преди това и в Лос Анджелис, е помогнало на тези два града да се справят с престъпността сред имигрантите, като повтаря обичайните си клишета по този въпрос.

Мемфис е управляван от кмет-демократ град с преобладаващо чернокожо население в щата Тенеси, който на свой ред се управлява от губернатор републиканец, посочва АФП.

