Спорт:

Илон Мъск с огромно дарение за Тръмп

13 октомври 2026, 14:19 часа 697 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Илон Мъск с огромно дарение за Тръмп

Американският милиардер Илон Мъск е налял над четвърт милиард долара в подкрепа на Републиканската партия за предстоящите междинни избори за Конгреса на САЩ. Собственикът на X, Tesla и SpaceX е изхарчил близо 276 млн. долара само от юли насам. Финансовата инжекция цели да запази контрола на републиканците в Камарата на представителите и Сената. С тези средства общите политически разходи на Мъск за настоящия изборен цикъл вече надхвърлят 366 млн. долара, превръщайки го в най-големия индивидуален политически дарител в историята на САЩ.

ОЩЕ: "Ти си национално богатство": Тръмп награди Илон Мъск с най-високото научно отличие на САЩ (ВИДЕО)

Залогът за Мъск е изключително висок, пише Reuters. Демократите в Камарата на представителите настояват за мащабни разследвания на  държавните договори, възложени на неговата аерокосмическа компания SpaceX, както и на действията му около Департамента за правителствена ефективност (DOGE).

Освен това ключови подразделения от бизнес империята на предприемача са пряко зависими от федерално финансиране и регулации.

Поради тази причина Мъск се нуждае от силно лоби сред лидерите на републиканците, за да си гарантира продължаването на държавните поръчки.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Мащабната кампания не е изненада. По време на предишните избори, когато Доналд Тръмп се състезаваше за Белия дом, Мъск похарчи близо 290 млн. долара за политически кампании.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп Дарение Илон Мъск избори САЩ
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес