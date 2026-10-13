Илон Мъск с огромно дарение за Тръмп

Американският милиардер Илон Мъск е налял над четвърт милиард долара в подкрепа на Републиканската партия за предстоящите междинни избори за Конгреса на САЩ. Собственикът на X, Tesla и SpaceX е изхарчил близо 276 млн. долара само от юли насам. Финансовата инжекция цели да запази контрола на републиканците в Камарата на представителите и Сената. С тези средства общите политически разходи на Мъск за настоящия изборен цикъл вече надхвърлят 366 млн. долара, превръщайки го в най-големия индивидуален политически дарител в историята на САЩ.
ОЩЕ: "Ти си национално богатство": Тръмп награди Илон Мъск с най-високото научно отличие на САЩ (ВИДЕО)
Залогът за Мъск е изключително висок, пише Reuters. Демократите в Камарата на представителите настояват за мащабни разследвания на държавните договори, възложени на неговата аерокосмическа компания SpaceX, както и на действията му около Департамента за правителствена ефективност (DOGE).
Освен това ключови подразделения от бизнес империята на предприемача са пряко зависими от федерално финансиране и регулации.
Поради тази причина Мъск се нуждае от силно лоби сред лидерите на републиканците, за да си гарантира продължаването на държавните поръчки.
Мащабната кампания не е изненада. По време на предишните избори, когато Доналд Тръмп се състезаваше за Белия дом, Мъск похарчи близо 290 млн. долара за политически кампании.
💸 Wow! Musk has already donated more than a quarter of a billion dollars to the US congressional midterm elections To be precise, the billionaire has spent $276 million supporting Republicans since July this year. The New York Times was the first to report on Musk's massive political donations. A great deal is at stake for Musk, Reuters reports. Democrats in the US House of Representatives are demanding investigations into government contracts awarded to his aerospace company SpaceX, as well as his activities as head of the Department of Government Efficiency (DOGE). Musk also needs the support of Republican leaders to secure government contracts that various parts of his business depend on. During the previous election cycle, when Donald Trump was running for president, Musk spent around $290 million on political campaigns.— NEXTA (@nexta_tv) October 13, 2026