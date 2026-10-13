Бунт срещу Манчестър Сити! Клубове от Висшата лига обсъждат незабавно изхвърляне

Напрежението около Манчестър Сити продължава да расте, след като независима комисия призна английския клуб за виновен по 114 от общо 115 обвинения за финансови нарушения. Според британския вестник "Индипендънт" ръководители на други отбори от Висшата лига вече обсъждат възможността "гражданите" да бъдат изключени от първенството с незабавно действие. Подобна мярка би представлявала едно от най-тежките наказания в историята на английския футбол.

Клубовете обсъждат общи действия срещу Сити

По информация на изданието представители на клубове от елита са започнали неофициални разговори за евентуално искане за отстраняване на Манчестър Сити. Обсъжда се и дали подобно предложение би получило подкрепата на поне 15 клуба. Един от ръководителите е определил ситуацията като "абсурдна" и е предупредил, че недоволството може да прерасне в открит бунт.

Въпреки нарастващото напрежение няма информация за внесено официално предложение или насрочено гласуване. Според други представители на клубове събирането на необходимата подкрепа е малко вероятно.

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Какво следва след 114-те нарушения?

На 29 септември независима комисия обяви Манчестър Сити за виновен за сериозни нарушения на финансовите правила в периода от 2009 до 2018 година. Сред установените нарушения са предоставяне на неточна финансова информация, използване на фиктивни договорености с търговски партньори и неспазване на задълженията за съдействие при разследването.

Английският клуб категорично отхвърля заключенията и на 1 октомври подаде официална жалба, настоявайки, че разполага с доказателства за своята невинност. Предстои независим апелативен състав да разгледа възраженията. Едва след приключването на процедурата ще има яснота за окончателните последици.

Сред възможните санкции са сериозна глоба, отнемане на точки и изключване от Висшата лига. Засега обаче няма наложено наказание, а Манчестър Сити продължава участието си в първенството.

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