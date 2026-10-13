Войната в Украйна:

Росен Стоянов за ударите в Черно море: Вече не може да се шикалкави кой е агресорът (ВИДЕО)

13 октомври 2026, 14:07 часа 816 прочитания 0 коментара

Вече не може да се шикалкави кой е агресорът. Това каза в предаването Студио Actualno политологът и университетски преподавател проф. Росен Стоянов, който е и директор “Политически анализи и прогнози“ в “Галъп интернешънъл Болкан“. Поводът – новите два удара с дронове по украински кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море: “Кризата всъщност представлява възможност. Възможността в случая не само за спазване на правила, закон, уредби, такива, каквито съществуват в България, т.е. цикличността на тези събития, свързани с политическото, но и заемане на категорична, ясна позиция, защото оттук нататък вече не може да се лавира, не може да се шикалкави по отношение на не толкова международен въпрос, а по отношение на първопричината – а именно войната в Украйна и това кой е агресорът там. Още: "Логично е да сме ние, но може да е трета страна": Митрофанова се яви пред Радев

Хибридна атака

И кой ползва ситуацията за, това са да, физически удари, но отгласът им можем да разглеждаме като хибридна атака. Защото вследствие на тези ударени кораби, които не са български, но са в българска икономическа зона, в страната ни започват да бушуват най-разнообразни страсти.

Снимка БГНЕС

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Да, те са под друг флаг, но са украинска собственост, което вече абсолютно предопределя с категоричност и яснота кой е извършителят. Още: Марк Рюте с първи думи след разговора си с Радев: Ето какво предприема НАТО в Черно море Да не говорим, че турската страна бе много проактивна още при първите два удара. А освен това черноморският регион е особено интересен за всички онези разузнавателни сателити, които са собственост на наши партньори и съюзници в НАТО, от които получаваме категорична, ясна и точна информация. 

Двояката позиция на Радев

Позицията на Радев е двояка: От една страна позицията му е на политик, министър-председател, който е получил комфорта на пълното мнозинство и всички катастрофираха на последните избори, април, съотнасяйки се към неговия успех. Още:  Йотова опроверга Радев за един от ударените кораби - потъналият не е "Азов Конкорд" От друга страна обаче неговата, без да го оправдавам, позиция, е позиция на военен. Военен с цялата отговорност на прагматиката, абсолютно точните данни, категорични, обосновани и аргументирани, които не могат да бъдат интерпретирани по никакъв друг начин, освен с яснота – кой, кога, какво, защо и как е извършил. Правителството, изпълнителната власт е задължена да набави пълната информация от всички източници, които са надлежни и достъпни.“

Още – във видеоматериала. Още: Помагайте: Радев поиска щит от НАТО и ЕК за Черно море

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
икономическа зона Студио Actualno война Украйна ударени кораби Черно море
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Интервю
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес
" }