Росен Стоянов за ударите в Черно море: Вече не може да се шикалкави кой е агресорът (ВИДЕО)

Вече не може да се шикалкави кой е агресорът. Това каза в предаването Студио Actualno политологът и университетски преподавател проф. Росен Стоянов, който е и директор “Политически анализи и прогнози“ в “Галъп интернешънъл Болкан“. Поводът – новите два удара с дронове по украински кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море: “Кризата всъщност представлява възможност. Възможността в случая не само за спазване на правила, закон, уредби, такива, каквито съществуват в България, т.е. цикличността на тези събития, свързани с политическото, но и заемане на категорична, ясна позиция, защото оттук нататък вече не може да се лавира, не може да се шикалкави по отношение на не толкова международен въпрос, а по отношение на първопричината – а именно войната в Украйна и това кой е агресорът там. Още: "Логично е да сме ние, но може да е трета страна": Митрофанова се яви пред Радев

Хибридна атака

И кой ползва ситуацията за, това са да, физически удари, но отгласът им можем да разглеждаме като хибридна атака. Защото вследствие на тези ударени кораби, които не са български, но са в българска икономическа зона, в страната ни започват да бушуват най-разнообразни страсти.

Снимка БГНЕС

Да, те са под друг флаг, но са украинска собственост, което вече абсолютно предопределя с категоричност и яснота кой е извършителят. Още: Марк Рюте с първи думи след разговора си с Радев: Ето какво предприема НАТО в Черно море Да не говорим, че турската страна бе много проактивна още при първите два удара. А освен това черноморският регион е особено интересен за всички онези разузнавателни сателити, които са собственост на наши партньори и съюзници в НАТО, от които получаваме категорична, ясна и точна информация.

Двояката позиция на Радев

Позицията на Радев е двояка: От една страна позицията му е на политик, министър-председател, който е получил комфорта на пълното мнозинство и всички катастрофираха на последните избори, април, съотнасяйки се към неговия успех. Още: Йотова опроверга Радев за един от ударените кораби - потъналият не е "Азов Конкорд" От друга страна обаче неговата, без да го оправдавам, позиция, е позиция на военен. Военен с цялата отговорност на прагматиката, абсолютно точните данни, категорични, обосновани и аргументирани, които не могат да бъдат интерпретирани по никакъв друг начин, освен с яснота – кой, кога, какво, защо и как е извършил. Правителството, изпълнителната власт е задължена да набави пълната информация от всички източници, които са надлежни и достъпни.“

Още – във видеоматериала. Още: Помагайте: Радев поиска щит от НАТО и ЕК за Черно море