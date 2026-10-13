САЩ и Европа с нов мирен план: Украйна получава нещо важно, но и за Путин има силен подсладител

Година след злополучния 28-точков план на САЩ за постигане на мир в Украйна, който съдържаше неприемливи точки за големи отстъпки от страна на Киев и за който се оказа, че е писан от американските представители под диктовката на Кремъл, Съединените щати и Европа подготвят нов проект за мир. Новината съобщава The Washington Post, като според авторитетното американско издание планът включва замразяване на линията на фронта и гаранции за сигурност на Украйна по модела на НАТО.

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Ключовите елементи

Позовавайки се на свои източници, изданието посочва, че се обсъждат няколко ключови точки:

Прекратяване на военните действия по настоящата линия на фронта, с възможни териториални отстъпки от страна на страните в конфликта;

Гаранции за сигурност за Украйна, подобни на член 5 от Договора за НАТО ( атака срещу Украйна да се счита за нападение срещу всички съюзници и следователно да се организира отговор с военни средства );

); Възстановяване на Украйна и компенсации за засегнатите;

Енергийно споразумение между Украйна, Русия и Европа, което да позволи възобновяването на доставките на руски нефт и газ;

Възможна отмяна на санкциите срещу Русия.

Детайлите: териториалният въпрос няма да се хареса на нито една от страните

Колумнистът на медията по външната политика Дейвид Игнациус смята, че показател за успеха на Украйна по време на войната е фактът, че президентът на САЩ Доналд Тръмп премина от това да се подиграва на Володимир Зеленски преди повече от 18 месеца като на слабак, който „няма козове“, до това сега да протестира срещу опустошителните украински атаки по руски нефтопреработвателни заводи.

Миналия уикенд постоянното раздразнение на Тръмп спрямо Зеленски го подтикна към сключването на сделка за дизелово гориво с Москва, която рязко подкопава закона за санкциите срещу Русия, който Тръмп току-що бе подписал. А Белият дом явно заплашва с нещо още по-лошо - прекъсване на жизненоважната разузнавателна подкрепа за Киев: Как Уиткоф и Къшнър изнудват Украйна да се предаде: The New York Times с подробности.

Но както при толкова много изблици на Тръмп, и този последен скандал с Украйна замъглява нещо, което може би е по-важно като развитие - Съединените щати и Европа бавно се придвижват към съвместно предложение за мир, което би донесло финансови ползи и ползи за сигурността както за Украйна, така и за Русия. Върви се към основа за териториално споразумение, което не отговаря напълно на военните цели и на двете страни.

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Логиката зад тази спорна мирна инициатива се основава на максимата: Когато се сблъскаш с проблем, който не можеш да решиш, го направи по-голям, пише Игнациус за The Washington Post. Според информация, която той е получил, американските преговарящи се опитват да изготвят пакет, който да отговори на следвоенните нужди на Украйна и Русия по начин, който да сложи край на кръвопролитието и да остави и двете страни в по-добро положение - като „подсладител“ за териториален компромис, който няма да се хареса на нито една от държавите.

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„Трябва да разгледаме проблема и решението в по-широк контекст, за да помогнем и на двете страни да разберат каква ще бъде ситуацията след края на конфликта, и след това да направят отстъпки“, обяснява американски представител, запознат с преговорите, като е предоставил и подробно резюме на дискусиите.

Шестчасова среща в клуба на Уиткоф: заплахите на САЩ срещу Киев

Дипломатическият натиск дойде по време на шестчасовата среща миналия петък във Флорида, организирана от американските пратеници Джаред Къшнър (зет на Доналд Тръмп) и Стив Уиткоф. Срещата, в която участваха украински официални лица, представители на Великобритания, Франция и Германия и представители на ЕС и НАТО, се проведе в Shell Bay Golf Club – комплекс, собственост на Уиткоф в Халандейл Бийч.

Тръмп иска Украйна и Русия да спрат да бомбардират взаимно рафинериите си като условие за американската мирна инициатива. За Русия това е лесно - най-голямата украинска рафинерия вече е опустошена от руски атаки. Но за Зеленски това би означавало да прибере едно от най-силните си оръжия, защото от рафинериите Путин получава най-големи приходи, за да финансира агресивната си война.

Според американския служител на срещата в петък Къшнър и Уиткоф са поискали от украинците да прекратят атаките срещу нефтопреработвателните заводи в Русия и са предупредили, че Тръмп ще сключи сделката за дизелово гориво с Путин, която след това излезе на бял свят. Служителят посочва, че американските преговарящи са отправяли това искане шест пъти през последните месеци, тъй като цените на дизеловото гориво рязко се повишиха. Но те не отговарят защо - дали не е заради войната на Тръмп в Иран, която ефективно затвори един от най-важните маршрути за световните доставки в лицето на Ормузкия проток?

Последвалото беше предсказуемо: Зеленски се възпротиви, Тръмп сключи сделката с откровено политическата цел да понижи цените с наближаването на междинните избори в САЩ, украинският президент осмя решението на Тръмп като „слабо“, а американският заплашил да прекъсне разузнавателната подкрепа за Украйна.

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Ако Зеленски се съгласи да спре атаките срещу нефтопреработвателните заводи, „ние се връщаме в играта и отиваме в Москва“, казва пред изданието американският представител. Но какво би получила и от какво би се отказала Украйна като част от американско-европейското споразумение, което започва да придобива форма?

Посланието към Путин и стълбовете на мира

Според американския представител пакетът ще има четири основни компонента. Посланието към Путин ще бъде: Не се задоволявай само с прекратяване на войната с Украйна. Сключи икономическо споразумение и споразумение за сигурност с Европа, което да възстанови стабилността в региона след спираловидното ескалиране на войната.

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Възстановяването на Украйна ще бъде първият стълб. Световната банка и инвестиционната фирма BlackRock искат да създадат рамка за задоволяване на безбройните финансови нужди на Украйна - за възстановяване на опустошените райони в страната, за осигуряване на помощи на семействата на загиналите и ранените войници и за възстановяване на разбитата икономика. Преговарящите са поискали от Киев подробни разчети за разходите, както и гаранции, че тези средства няма да бъдат разграбени от спекуланти, които се възползват от следвоенната ситуация. Досега украинците не са предоставили конкретни цифри, но се очаква да го направят в следващите няколко дни, освен ако мирните усилия не се провалят.

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Гаранциите за сигурност биха били вторият основен компонент. Украйна би получила обещание от Съединените щати и европейските държави, че те ще реагират военно, ако Русия атакува отново - цитираният в материала американски представител го описва като еквивалент на член 5 от Договора за НАТО. Представителят заявява, че Русия също ще договори споразумения с Европа, които да отговорят на нейните опасения за сигурността, макар да не е ясно какво точно ще включват те.

Третият стълб ще бъде икономическата интеграция на Русия, Украйна и Европа чрез енергийно споразумение. Един от аспектите може да бъде газопровод, пренасящ руски нефт и газ към Европа, като Украйна и Русия си поделят печалбите. Такъв газопровод би могъл да намали значително европейските разходи за енергийни ресурси, казва представителят на САЩ. Освен че ще осигури на Русия „дългосрочен достъп до европейския енергиен пазар“, мирното споразумение ще уточни как и кога ще бъдат отменени съществуващите икономически санкции.

Последната част от споразумението би била най-неприемлива. Русия, която започна войната с надеждата да завладее цяла Украйна, би се съгласила на примирие по съществуващата фронтова линия, или „линията на контрол“, както я описват преговарящите. За Украйна това би означавало да позволи на Русия да контролира територията, която е окупирала, включително ожесточено оспорвания Донбас. Едно от препятствията е, че линията на контрол е неясна, като се има предвид, че почти всеки ден се наблюдават малки промени във фронта.

Въпреки че европейските лидери са разгневени от сделката на Тръмп за дизеловото гориво с Русия, те изглеждат решени да продължат дипломатическия процес, ръководен от Къшнър и Уиткоф. „Това е моментът да се успокои обстановката и да се върнем към работата“, обяснява неназован европейски дипломат.

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Аргументът за постигане на споразумение сега е, че тази война се е превърнала в кошмарно поле на смъртта. Русия е понесла над 1,4 милиона военни жертви - загинали и толкова тежко ранени, че не могат да се върнат в сражения. През август Русия е претърпяла 42 000 жертви, или около 1400 на ден, според британска военна оценка. А през септември армията на Путин е загубила над 50 000 души, по данни на представител на НАТО. Това е война на изтощение с огромни разходи. Тази зима тя ще се превърне в икономическа битка, тъй като всяка от страните се опитва да опустоши икономиката на другата.

Още от встъпването си в длъжност Тръмп с право се опитва да сложи край на войната. Но изглежда, че все още не може да осъзнае, че Путин – агресорът – иска победа, а не примирие, пише Дейвид Игнациус. „Путин не изглежда да подхожда сериозно към въпроса за мира“, заявява европейският дипломат, позовавайки се на доклади на разузнавателните служби. Със сделката си за дизеловото гориво, с която нарушава санкциите, Тръмп трагично улеснява Путин да продължи тази ужасна война, категоричен е авторът.