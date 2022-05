Илон Мъск временно спира сделката за Twitter

"Сделката за Twitter временно се отлага в очакване на подробности в подкрепа на изчислението, че спамът/фалшивите акаунти реално представляват по-малко от 5% от потребителите", написа той в социалната мрежа.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn