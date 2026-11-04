Върнаха самолет с близки до Вучич на път за Москва

Самолет с ключови сътрудници на бившия сръбски президент Александър Вучич, летящи за Москва, е бил извънредно пренасочен над Литва и върнат обратно в Белград. Самолетът е излетял от летище „Никола Тесла“ вечерта на 3 ноември, но докато се е намирал над Южна Литва, пилотите са получили нареждане да се върнат обратно в Сърбия – най-вероятно по съображения за сигурност.

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Според информация на портала Nova.rs на борда са пътували бившият шеф на разузнаването и бивш министър на отбраната Александър Вулин, директорът на „Сърбиягаз“ Душан Баятович и лидерът на Сръбската народна партия Ненад Попович.

По-късно се появиха данни, че Александър Вулин първоначално не е преминал задължителната проверка за сигурност на летището, но е бил „придружен“ директно до самолета от неизвестно лице. Планира се полетът за Москва да бъде подновен след пълна проверка на въздухоплавателното средство, преглед на багажа и смяна на екипажа.

След връщането в Белград Душан Баятович потвърди пред телевизия N1, че на пътниците и багажа е била извършена щателна проверка. Той уточни, че е пътувал за Русия по служебни въпроси, свързани със снабдяването с газ за зимния сезон, гъвкавостта на доставките и плащанията, затруднени след блокирането на канали през банка „АЛТА“. Баятович допълни, че не знае каква е била целта на пътуването на Вулин и Попович, и отбеляза, че на борда е имало още 150 пътници, предимно руски граждани.

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Александър Вулин също коментира инцидента, като заяви, че завръщането го е изненадало, тъй като е спял по време на обратния полет. Той подчерта, че пътува за Москва по работа, а не като турист: „Отивам там, за да се боря за удължаване на газовото споразумение. Не заради себе си, а заради всички граждани на Сърбия“.