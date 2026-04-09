Историк: Тръмп чете историята на НАТО през очите на Путин (ВИДЕО)

Американската журналистка и историк Ан Апълбаум заяви пред MSNBC, че президентът Доналд Тръмп основава разбирането си за НАТО предимно на реториката на Владимир Путин.

Тръмп слуша Путин. Той получава информацията си на практика от Путин и игнорира както американската история – която впрочем той и не познава, така и всичко останало, което всъщност се случва, заяви Апълбаум в ефира на телевизионния канал.

Ан Апълбаум е носител на наградата "Пулицър" през 2004 г. за изследванията си върху ГУЛАГ и Източна Европа. В много от коментарите си и в телевизионните си изяви тя отбелязва, че Тръмп като цяло е склонен да възприема руския наратив, според който НАТО е "остаряла" организация, която само тежи на бюджета на САЩ.

Припомняме нееднократните обвинения на Тръмп срещу съюзниците му от НАТО, който той нарече "книжен тигър", заявявайки, че САЩ нямат нужда от Алианса. Едновременно с това обаче в момент на затруднения американският президент търси подкрепа от НАТО и се показва разочарован, ако такава няма - без да взема под внимание своята хаотична политика и сякаш без да си спомня своите оскърбителни изказвания и публикации срещу своите съюзници (обидите към френския президент Еманюел Макрон, обвиненията към британския премиер Киър Стармър, заплахите към Дания, че ще й отнеме остров Гренландия, или към Канада, че ще я направи 51-ви щат на САЩ, наричайки същевременно бившия й премиер Джъстин Трюдо "губернатор").

Впрочем за да покаже колко безпочвени са обвиненията на Тръмп към съюзниците, Апълбаум е споделила преди часове в профила си в Х и пост с броя на загиналите военни от държавите членки на Алианса в подкрепа на операции на САЩ след 11 септември 2001 г.:

