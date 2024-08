Измама: Тръмп публикува снимка на популярна поп звезда в негова подкрепа (СНИМКА)

Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп публикува в социалните мрежи фалшиво изображение на поп звездата Тейлър Суифт, която призовава хората да гласуват за него на изборите през ноември, предаде Ройтерс.

Публикация на Тръм в социалната мрежа "Трут сошъл" показва Суифт, облечена в червено, бяло и синьо, с надпис, който гласи "Тейлър Суифт иска да гласувате за Доналд Тръмп“. "Приемам!“, написа Тръмп.

Who else wants Taylor Swift to sue Donald Trump?



