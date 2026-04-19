Най-важното от изборите:

Касапница: 8 убити деца след стрелба в САЩ (ВИДЕО)

19 април 2026, 21:05 часа 475 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Осем деца са били убити при стрелба в щата Луизиана, а заподозреният за стрелбата е бил застрелян от полицията, съобщава Associated Press, позовавайки се на говорителя на полицията в Шривпорт Крис Борделон. Убитите деца са възраст между 1 и 14 години, а има и още 2, които са ранени.

Според Борделон, стрелбата е "битов скандал" - след нея заподозреният е откраднал кола и се е опитал да избяга, но е бил застрелян и убит от полицията след преследване, уточнява People. Има доста неяснота все още - стрелбата е станала на общо 3 места, две от които са съседни къщи, но третата е на различна улица.

Властите продължават да разследват обстоятелствата около стрелбата, а щатската полиция на Луизиана се е присъединила към разследването.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Всичко това се е случило на фона на друг инцидент - в кампуса на Университета в Айова е имало стрелба и поне трима студенти са приети в болница с огнестрелни рани, общо 5 са ранени според CBS. Това обаче изглежда не е било масова стрелба, а развръзката на масов бой. Все още няма информация за арестувани.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес