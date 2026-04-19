Касапница: 8 убити деца след стрелба в САЩ (ВИДЕО)

Осем деца са били убити при стрелба в щата Луизиана, а заподозреният за стрелбата е бил застрелян от полицията, съобщава Associated Press, позовавайки се на говорителя на полицията в Шривпорт Крис Борделон. Убитите деца са възраст между 1 и 14 години, а има и още 2, които са ранени.
Според Борделон, стрелбата е "битов скандал" - след нея заподозреният е откраднал кола и се е опитал да избяга, но е бил застрелян и убит от полицията след преследване, уточнява People. Има доста неяснота все още - стрелбата е станала на общо 3 места, две от които са съседни къщи, но третата е на различна улица.
Властите продължават да разследват обстоятелствата около стрелбата, а щатската полиция на Луизиана се е присъединила към разследването.
Всичко това се е случило на фона на друг инцидент - в кампуса на Университета в Айова е имало стрелба и поне трима студенти са приети в болница с огнестрелни рани, общо 5 са ранени според CBS. Това обаче изглежда не е било масова стрелба, а развръзката на масов бой. Все още няма информация за арестувани.
🚨 CHAOS NEAR UNIVERSITY OF IOWA CAMPUS— NEXTA (@nexta_tv) April 19, 2026
Late-night massive brawl in downtown Iowa City turned into gunfire — at least 3 students shot and rushed to hospitals. pic.twitter.com/x7l2tmOi1q
