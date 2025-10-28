Колумбия арестува поръчителя на убийството на кандидат-президент

Колумбийската полиция арестува "главния посредник" в убийството на кандидат-президента Мигел Урибе, което до момента е най-значимият арест в рамките на разследването за разкриване на това убийство, предаде Франс прес, като цитира изявление на властите. Симеон Перес Марокин, арестуван в департамента Мета (в центъра на страната), е обвинен, че е бил посредник между близкото обкръжение на наемния убиец и въоръжената група, стояща зад атентата срещу сенатора по време на митинг в Богота на 7 юни.

Как се стигна до убийството на Мигел Урибе?

Фаворит на десницата за президентските избори през 2026 г., Мигел Урибе Турбай, на 39 години, почина през август вследствие на мозъчен кръвоизлив, след като няколко седмици беше в критично състояние.

Симеон Перес Марокин е обвинен в "убийство при утежняващи обстоятелства, участие в престъпна група, използване на непълнолетни за извършване на престъпления и незаконно носене на оръжие", заяви прокуратурата в "Екс".

За това убийство са задържани още шест души, включително 15-годишният тийнейджър, който е стрелял по Урибе. Но поръчителят на покушението все още не е идентифициран.

Извършителят на стрелбата е осъден на седем години лишаване от свобода в специализиран център за непълнолетни, а шофьорът, който го е превозил, на 21 години затвор.

