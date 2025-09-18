Конгресът на САЩ търси начини да не спре на работата на правителството

Контролираната от републиканците Камара на представителите (долната камара на Конгреса на САЩ) подготвя гласуване по-късно тази седмица по мярка за временно финансиране, за да се избегне частично спиране работата на федералното правителство след две седмици, съобщава "Ройтерс". Конгресмените гласуваха с 216 гласа "за" и 210 "против" за одобрение на мярка, позволяваща на Камарата на представителите да започне дебат по временното законодателство, което ще осигури финансиране за федералните агенции до 21 ноември.

Временна мярка

Това дава на Камарата на представителите и Сената допълнително време за постигане на споразумение по законопроектите за фискалната 2026 година, която започва на 1 октомври. Временната мярка, известна като продължаваща резолюция или "CR", включва и 88 милиона долара за подсилване сигурността на членовете на Конгреса, Върховния съд и изпълнителната власт след убийството на консервативния активист Чарли Кърк.

Републиканците в Камарата на представителите се надяват да приемат CR до петък и да я изпратят на Сената, който също ще трябва да одобри мярката, преди републиканският президент Доналд Тръмп да може да я подпише като закон. Белият дом публикува политическо изявление в подкрепа на резолюцията, която демократите отхвърлиха като партиен републикански законопроект.

Късно в сряда демократите представиха собствени мерки, с което ще запазят правителството отворено до 31 октомври. То също така ще възстанови финансирането на здравната програма Medicaid за американци с по-ниски доходи, която беше премахната от законопроекта за намаляване на данъците на Тръмп, и ще удължи трайно данъчните облекчения за здравеопазване съгласно Закона за достъпни здравни грижи. Предложението на демократите е малко вероятно да бъде прокарано.

Но лидерът на демократите в Сената Чък Шумър заяви пред репортери, че то може да осигури основата за двупартиен компромис.

"Имаме две седмици. Те трябва да седнат и да поговорят с нас и може би ще можем да получим добро предложение. Да видим", каза Шумър. Контрастът между бюджетното предложение на демократите и предложението на републиканците е очевиден. Републиканците искат същото старо статукво: нарастващи разходи, намаляващо здравеопазване. Демократите искат да отговорят на нуждите на хората, като подобрят здравеопазването и намалят разходите", каза демократът от Ню Йорк.

Помощник на ръководството на републиканците в Сената определи законопроекта на демократите като "несериозно предложение". Републиканците имат мнозинство в Сената от 53 срещу 47 места, но ще се нуждаят от 60 гласа, за да приемат временна мярка преди 1 октомври. Това би изисквало подкрепата на поне седем демократи.

Годишният дебат за финансиране обхваща само около една четвърт от бюджета на федералното правителство от 7 трилиона долара, който включва и задължителни програми като социално осигуряване и здравно осигуряване, както и плащания по дълга на страната от 37,5 трилиона долара.

